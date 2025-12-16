Mỹ đình chỉ triển khai thỏa thuận công nghệ với Anh

Chính phủ Mỹ đã quyết định tạm dừng việc triển khai một thỏa thuận hợp tác công nghệ với Vương quốc Anh, được ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump tới London từ ngày 17-19/9, trong bối cảnh Nhà Trắng ngày càng tỏ ra thất vọng trước tiến độ chậm chạp của các cuộc đàm phán thương mại song phương.

Thỏa thuận Thịnh vượng Công nghệ Mỹ-Anh, được công bố hồi tháng 9/2025, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực then chốt như Trí tuệ Nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân.

Các quan chức Anh ngày 15/12 xác nhận Mỹ đã tạm dừng triển khai thỏa thuận này từ tuần trước. Một nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang gây sức ép buộc Chính phủ Anh phải nhượng bộ thêm trong một số vấn đề thương mại nằm ngoài phạm vi hợp tác công nghệ.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Anh đã được nối lại kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận hồi tháng 5/2025 nhằm giảm nhẹ tác động từ các mức thuế cao mà ông Trump áp đặt đối với hàng hóa Anh.

Tuy nhiên, theo những người am hiểu tiến trình đàm phán, các quan chức Mỹ ngày càng không hài lòng với việc Anh thiếu thiện chí trong việc xử lý các “rào cản phi thuế quan,” bao gồm các quy định và tiêu chuẩn áp dụng đối với thực phẩm và hàng hóa công nghiệp.

Trong thỏa thuận sơ bộ công bố vào tháng 5/2025, Anh đã đồng ý cho phép nhập khẩu miễn thuế 13.000 tấn thịt bò Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, văn bản cũng nêu rõ hai bên sẽ tiếp tục hợp tác nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhiều sản phẩm nông nghiệp Mỹ khác.

Mỹ từ lâu đã muốn Anh công nhận các tiêu chuẩn của Mỹ đối với thực phẩm và nông sản, song thỏa thuận hiện tại không đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào về vấn đề này.

Tổng thống Trump trước đó cũng từng chỉ trích các loại thuế dịch vụ kỹ thuật số mà một số đối tác thương mại của Mỹ, trong đó có Anh, áp dụng đối với các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ. Tuy nhiên, một quan chức Anh đã bác bỏ quan điểm cho rằng thuế dịch vụ kỹ thuật số là trở ngại lớn trong đàm phán với phía Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Anh Peter Kyle và Bộ trưởng Khoa học Liz Kendall đã sang Mỹ vào tuần trước để gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ. Chuyến thăm này được lên kế hoạch từ trước khi chính quyền Tổng thống Trump thông báo tạm dừng thỏa thuận hợp tác công nghệ.

Một quan chức Anh khác thừa nhận phía Mỹ là “những nhà đàm phán rất cứng rắn,” song bày tỏ tin tưởng rằng hai bên có thể sớm đưa thỏa thuận trở lại đúng lộ trình.

Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Chính phủ Anh khẳng định “mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ vẫn rất bền chặt,” đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Anh cam kết bảo đảm thỏa thuận thịnh vượng công nghệ sẽ mang lại những cơ hội thiết thực cho người lao động tại cả hai quốc gia.

Đầu tháng này, Anh cũng thông báo sẽ tăng chi tiêu của Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) cho thuốc men, sau khi Mỹ đồng ý miễn thuế đối với các sản phẩm dược phẩm xuất khẩu từ Anh.

Một quan chức Nhà Trắng ngày 15/12 đánh giá thỏa thuận dược phẩm giữa hai nước là “mang tính lịch sử,” đồng thời cho biết Mỹ và Anh sẽ “tiếp tục phối hợp để tiến tới triển khai đầy đủ” thỏa thuận thương mại song phương./.

