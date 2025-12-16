Mỹ-Hàn tham vấn toàn diện về chính sách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ ngày 16/12 đã tiến hành cuộc tham vấn “toàn diện” nhằm phối hợp lập trường về chính sách đối với Triều Tiên, dựa trên văn kiện chung được công bố sau hội nghị thượng đỉnh song phương gần đây.

Đây là cuộc tham vấn song phương đầu tiên về nội dung này dưới thời chính quyền hiện nay của hai nước, trong bối cảnh Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang tìm cách cải thiện quan hệ liên Triều và nối lại đối thoại.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, đồng chủ trì cuộc họp có Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề chiến lược và tình báo Jeong Yeon Doo và quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kevin Kim.

Thông báo sau cuộc họp nêu rõ hai bên đã thảo luận toàn diện các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên và “nhất trí coi việc phối hợp chặt chẽ về chính sách đối với Triều Tiên là yếu tố then chốt." Ngoài ra, hai bên cũng cam kết tăng cường trao đổi ở mọi cấp trong thời gian tới.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cuộc tham vấn trên được tiến hành dựa trên “biên bản chung" của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trum hôm 29/10 tại thành phố Gyeongju, Đông Nam Hàn Quốc.

Đây là tài liệu tổng hợp các nội dung thỏa thuận đạt được giữa hai Tổng thống sau cuộc gặp thượng đỉnh, trong đó có nội dung hai nước tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo này, đồng thời phối hợp thực hiện Tuyên bố chung năm 2018 sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Trump (trong nhiệm kỳ đầu) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ngoài ra, biên bản cũng đề cập đến sự phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc trong quá trình đàm phán về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Bình Nhưỡng cần quay trở lại tiến trình đối thoại.

Kể từ khi nhậm chức tháng 6 vừa qua, Chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung đã tìm cách cải thiện quan hệ liên Triều, bao gồm việc dỡ bỏ loa phóng thanh dọc biên giới giữa hai nước và cấm thả bóng bay mang theo tờ rơi tuyên truyền./.

Hàn Quốc nhấn mạnh ưu tiên duy trì Bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân Hàn Quốc ưu tiên giữ hòa bình bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân, thúc đẩy đối thoại và hợp tác khu vực để đảm bảo an ninh ổn định.