Triều Tiên cảnh báo biện pháp đáp trả trước thỏa thuận Mỹ-Hàn

Theo Reuters, ngày 18/11, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định bản thông cáo chung mà Mỹ và Hàn Quốc công bố tuần trước, trong đó bao gồm việc Mỹ cho phép Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân, đã củng cố lập trường đối đầu của Washington và Seoul đối với Bình Nhưỡng đồng thời cảnh báo Triều Tiên sẽ có những biện pháp đáp trả.

Trong một bài xã luận, KCNA nhấn mạnh: “Các tài liệu thỏa thuận chung, được công bố lần đầu kể từ khi Mỹ và Hàn Quốc chuyển giao chính quyền, cho thấy Mỹ-Hàn sẽ tiếp tục đối đầu với chúng ta… và liên minh Mỹ-Hàn sẽ phát triển theo hướng nguy hiểm hơn, báo hiệu sự biến động hơn nữa của tình hình an ninh khu vực.”

KCNA cũng chỉ trích việc Washington và Seoul tiếp tục nhắc lại cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cho rằng các thỏa thuận giữa 2 nước này thể hiện sự lệ thuộc của Hàn Quốc vào chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Washington đồng thời cáo buộc Mỹ tìm cách kiểm soát khu vực.

Đáng chú ý, KCNA cho rằng kế hoạch của Mỹ cho phép Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân sẽ mở đường để Seoul tự trang bị vũ khí hạt nhân.

Trước đó ngày 14/11, Mỹ và Hàn Quốc đã công bố chi tiết một thỏa thuận về thương mại và an ninh, trong đó có việc Washington cho phép Seoul đóng tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân và hợp tác chặt chẽ nhằm tìm “các nguồn cung nhiên liệu” phù hợp./.

Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị cáo buộc “tiếp tay” cho Triều Tiên Nhóm điều tra đặc biệt cho biết họ đã xem xét khả năng truy tố ông Yoon Suk Yeol về tội “kích động hành động xâm lược nước ngoài.” nhưng cuối cùng quyết định áp dụng tội danh “tiếp tay.”