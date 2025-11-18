Hàn Quốc nhấn mạnh ưu tiên duy trì Bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân

Dưới góc nhìn của Hàn Quốc, việc duy trì một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân là yêu cầu mang tính “cấp thiết” và không nên từ bỏ, và ưu tiên hàng đầu của Seoul là ngăn ngừa xung đột và tránh để khu vực trở thành điểm nóng đối đầu.

Theo hãng thông tấn Yonhap, người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc đã đưa ra thông điệp như vậy trong bài diễn văn tại Diễn đàn Ngoại giao Seoul 2025 do Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc tổ chức.

Bài diễn văn này do quan chức cấp đại sứ Youn Jong Kwon, phụ trách các vấn đề an ninh mạng quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trình bày thay vì Ngoại trưởng Cho Hyun đang công tác nước ngoài.

Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết mục tiêu của Chính phủ Hàn Quốc là thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên theo lộ trình từng bước, trước hết là ngăn chặn sự mở rộng kho vũ khí hạt nhân, tiếp theo là thu hẹp và cuối cùng hướng tới loại bỏ hoàn toàn.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc, Seoul sẽ tiếp tục củng cố năng lực phòng vệ trước các mối đe dọa an ninh, song nhấn mạnh rằng các biện pháp này cần đi đôi với nỗ lực ngăn ngừa xung đột ngoài ý muốn, giảm căng thẳng và khôi phục đối thoại với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Cho Hyun cũng đề cập bối cảnh chiến lược ngày càng phức tạp của khu vực, trong đó có cạnh tranh địa chính trị-kinh tế và các thách thức an ninh mới nổi.

Vì vậy, ông Cho Hyun kêu gọi thúc đẩy hợp tác nhằm tránh tạo thêm chia rẽ đối đầu trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cơ chế hợp tác ba bên Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản, cũng như Hàn Quốc-Trung Quốc-Nhật Bản trong việc duy trì ổn định khu vực.

Trong phiên thảo luận sau đó, Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Koichi Mizushima nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của hợp tác Hàn Quốc-Nhật Bản trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương toàn cầu đang suy giảm.

Theo ông, trong bối cảnh như vậy, các khuôn khổ hợp tác giữa một nhóm nhỏ các quốc gia (minilateralism) có thể là lựa chọn và Nhật Bản cùng Hàn Quốc có thể tận dụng tình hình hiện nay để tăng cường phối hợp song phương.

Cũng tại sự kiện, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Đới Binh khẳng định Trung Quốc ưu tiên tập trung vào phát triển kinh tế-xã hội trong nước, nhằm cải thiện cuộc sống của người dân nước này./.



