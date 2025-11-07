Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía Đông

Ngày 7/11, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra bờ biển phía Đông.

Trước đó, ngày 29/10, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Tổng cục Tên lửa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm 28/10 đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ biển vào đất liền (biển đối đất) trên vùng biển Hoàng Hải.

Theo KCNA, vụ thử được giám sát bởi ông Pak Jong Chon, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương và Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên; ông Kim Jong Sik, Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương và Phó Trưởng ban thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương; ông Jang Chang Ha, Tổng cục trưởng Tổng cục Tên lửa Triều Tiên; Phó Tư lệnh Trang bị của Hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên cùng các kỹ sư hệ thống vũ khí trên tàu.

Các tên lửa hành trình, được cải tiến để phóng từ tàu chiến, đã được phóng theo phương thẳng đứng và bay hơn 7.800 giây dọc quỹ đạo định sẵn trên Hoàng Hải, đánh trúng mục tiêu./.

