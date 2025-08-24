Thế giới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát trực tiếp thử tên lửa phòng không mới

Cuộc thử nghiệm đã chứng minh khả năng chiến đấu vượt trội của các tên lửa trong việc đối phó nhanh chóng với các mối đe dọa trên không như máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Trường Giang
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm thành công hai loại tên lửa phòng không mới được cải tiến dưới sự giám sát trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Thông tin được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 24/8.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 23/8 do Cơ quan quản lý tên lửa Triều Tiên thực hiện.

Các tên lửa được phóng nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau, với sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng các quan chức cấp cao của Đảng Lao động và quân đội, trong đó có Nguyên soái Không quân Kim Kwang Hyok.

KCNA nhấn mạnh cuộc thử nghiệm đã chứng minh khả năng chiến đấu vượt trội của các tên lửa trong việc đối phó nhanh chóng với các mối đe dọa trên không như máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Các tên lửa này được phát triển dựa trên công nghệ độc đáo và đặc biệt của Triều Tiên.

Nhân dịp này, ông Kim Jong Un cũng đã giao nhiệm vụ quan trọng cho ngành khoa học quốc phòng nước này, tuy nhiên chi tiết cụ thể không được tiết lộ./.

