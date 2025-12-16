Triều Tiên thúc đẩy cách mạng công nghiệp khu vực nhằm thu hẹp khoảng cách

Ngày 16/12, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã tham dự lễ cắt băng khánh thành khu phức hợp công nghiệp ở ngoại ô Bình Nhưỡng.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Băc Á, thông tin cho biết ông Kim Jong Un đã tham dự lễ khánh thành khu công nghiệp tại huyện Kangdong vào ngày 15/12. Sau nghi thức cắt băng khánh thành, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tham quan nhà máy chế biến thực phẩm, khu phức hợp dịch vụ cộng đồng.

Ông khẳng định giá trị của “cuộc cách mạng công nghiệp khu vực” không chỉ nằm ở việc tạo ra của cải vật chất, mà còn ở việc nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và người lao động, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ri Il Hwan, quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết công trình mới là kết quả trực tiếp từ sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Ông nhấn mạnh đây là những tài sản quý giá, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương.

Theo ông Ri Il Hwan, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, huyện Kangdong đã đồng thời hoàn thành bệnh viện hiện đại, các nhà máy công nghiệp địa phương và khu sinh hoạt-văn hóa, thể hiện hiệu quả và sức sống của chính sách phát triển khu vực.

Triều Tiên đang thúc đẩy sáng kiến phát triển khu vực nhằm thu hẹp khoảng cách giữa khu vực thành thị và nông thôn theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Trong phiên họp toàn thể của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra tuần trước, Triều Tiên cũng đã chọn 20 thành phố và huyện thị để thực hiện các dự án xây dựng theo sáng kiến phát triển địa phương./.

