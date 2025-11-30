Thế giới

Triều Tiên "sẽ trang bị" khí tài quân sự chiến lược mới cho Không quân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo lực lượng Không quân nước này sẽ được trang bị các khí tài quân sự chiến lược mới để thực thi "nhiệm vụ quan trọng mới."

Đội máy bay trình diễn tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân Triều Tiên ở sân bay Kalma của Phi đoàn bay Anh hùng Kil Yong Jo số 59, ngày 28/11/2025. (Ảnh: KCNA/TTXVN)
Đội máy bay trình diễn tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân Triều Tiên ở sân bay Kalma của Phi đoàn bay Anh hùng Kil Yong Jo số 59, ngày 28/11/2025. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Truyền thông Triều Tiên ngày 30/11 đưa tin Nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân, tại đó ông nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng này đối với năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời thông báo lực lượng Không quân sẽ được trang bị các khí tài quân sự chiến lược mới để thực thi "nhiệm vụ quan trọng mới."

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), phát biểu tại sự kiện được tổ chức ngày 28/11 tại sân bay Kalma của Phi đoàn bay Anh hùng Kil Yong Jo số 59 thuộc Phi đoàn Không quân số 2, ông Kim Jong Un bày tỏ kỳ vọng lớn vào lực lượng Không quân và nhấn mạnh quan điểm cần phải kiên quyết đẩy lùi và kiểm soát mọi hành vi gián điệp, khiêu khích từ bên ngoài.

Nhà lãnh đạo của Triều Tiên thông báo lực lượng Không quân sẽ được nhận các khí tài quân sự chiến lược mới nhưng không đề cập cụ thể những thiết bị này.

Cũng tại sự kiện, ông Kim Jong-un chứng kiến chuyến bay trình diễn của lực lượng Không quân và một buổi biểu diễn nghệ thuật.

Ông cũng đã trao tặng lực lượng Không quân Huân chương Kim Jong Il, huân chương cao quý nhất của quốc gia Đông Bắc Á này.

Theo giới quan sát, Triều Tiên đang đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng quân sự thông thường, trong đó có Không quân, với việc công bố cuộc tập trận không đối không bắn đạn thật đầu tiên với sự tham gia của máy bay quân sự vào tháng Năm, bên cạnh việc giới thiệu hệ thống máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không vào tháng Ba./.

