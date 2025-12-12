Hàn Quốc giải cứu an toàn 5 thủy thủ nước ngoài rơi xuống biển ngoài khơi Jeju

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, 5 thủy thủ người nước ngoài đã được cứu sống trong một tai nạn xảy ra ở vùng biển ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc.

Thông tin từ lực lượng cảnh sát biển cho biết lực lượng cứu hộ đã nhận được tín hiệu cấp cứu lúc 16h47 ngày 12/12 về việc 5 thủy thủ rơi xuống biển từ tàu chở hàng 8.580 tấn đang di chuyển cách cảng Seogwipo khoảng 33km về phía Tây Nam.

Thời điểm xảy ra tai nạn có 10 người trên tàu.

Cảnh sát biển Hàn Quốc đã lập tức điều động tàu cứu hộ và trực thăng đến hiện trường để thực hiện các hoạt động tìm kiếm nạn nhân và đã cứu được toàn bộ những người gặp nạn.

Công tác cứu hộ đã hoàn tất lúc 17h52 cùng ngày.

Toàn bộ các thủy thủ được cứu sống đều là người nước ngoài và được báo cáo là trong tình trạng ổn định. Họ đã được chuyển đến các bệnh viện gần đó để tiếp tục theo dõi.

Nhà chức trách Hàn Quốc đang điều tra nguyên nhân vụ việc./.

