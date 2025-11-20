Hàn Quốc giải cứu thành công hàng trăm người mắc kẹt ngoài khơi

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc hôm 20/11, tất cả 267 hành khách và thủy thủ đoàn đã được giải cứu an toàn vài giờ sau khi phà mắc cạn ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc vào đêm hôm trước, trong khi các nhà điều tra cho rằng lỗi điều hướng có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc cho biết phà Queen Jenuvia II có trọng tải 26.546 tấn, chở 246 hành khách và 21 thành viên thủy thủ đoàn, đã bị mắc cạn tại đảo Jok không người ở, gần đảo Jangsan, ngoài khơi huyện Sinan của của tỉnh Jeolla Nam, cách thủ đô Seoul 366km về phía Nam vào khoảng 20h17 ngày 19/11 (giờ địa phương). Phà đang trên đường đến thành phố cảng Mokpo thuộc tỉnh Jeolla Nam, sau khi khởi hành từ đảo Jeju.

Một nửa thân phà được cho là đã trôi và mắc cạn vào đảo Jok. Không có thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo, nhưng có 27 người bị thương nhẹ do cú sốc mà họ trải qua khi phà bị mắc cạn.

Tất cả mọi người trên phà đều được di chuyển an toàn đến cảng gần đó bằng tàu Cảnh sát biển và các tàu khác. Trẻ em, phụ nữ mang thai và người lớn tuổi được đưa ra khỏi phà trước, trong khi những hành khách và thủy thủ đoàn khác mặc áo phao chờ đến lượt mình lên boong.

Một số hành khách trên phà đã mô tả sự việc theo thời gian thực trên mạng xã hội rằng có một tiếng động lớn, rồi tàu nghiêng, sau đó, có thông báo yêu cầu mọi người mặc áo phao và chờ đợi trên boong.

Để thực hiện hoạt động cứu hộ, Cảnh sát biển Hàn Quốc đã triển khai 17 tàu tuần tra, bốn tàu cứu hộ ven biển, một máy bay và lực lượng cứu hộ đặc biệt.

Các cơ quan chức năng cho rằng phà mắc cạn là do lỗi của con người. Lãnh đạo Cảnh sát biển Hàn Quốc Kim Yong Jin phát biểu trong cuộc họp báo sáng 20/11 cho biết theo đánh giá sơ bộ của Cảnh sát biển Hàn Quốc nguyên nhân có thể là do lỗi của thuyền trưởng hoặc hoa tiêu. Tuy nhiên, ông Kim cho rằng cần phải tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đang trong chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ngay sau khi được thông báo về vụ tai nạn đã chỉ thị cho các cơ quan chức năng của Hàn Quốc triển khai các nỗ lực cứu hộ nhanh chóng để ngăn chặn mọi tổn thất về người và cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về các hoạt động cứu hộ để trấn an người dân./.

