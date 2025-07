Phim lấy cảm hứng từ vụ chìm phà Sewol chọn Việt Nam để công chiếu đầu tiên

Bộ phim “Family Secrets” (Lời chưa nói) vừa được chiếu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2025. Đây là sự kiện world premiere - công chiếu lần đầu trên toàn cầu của phim, đồng thời chiếu để dự thi tại liên hoan phim này.

Phim có sự góp mặt của Kim Hye Eun - người vào vai Kang Min Yung của phim "Itaewon Class" - "Tầng lớp Itaewon" nổi tiếng với khán giả Việt.

Cô vào vai Yeon Jung - một bà nội trợ đang rục rịch trở lại công việc. Cùng lúc này ở nữ chính bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu lạ, khiến chồng cô phải đặt nhiều câu hỏi. Từ đây các thành viên trong gia đình nảy sinh mâu thuẫn và trách cứ nhau. Thế nhưng không chỉ Yeon Jung, dường như mỗi người đều cất giữ một bí ẩn khó nói.

Phim có hình ảnh và màu sắc tươi sáng nhưng buồn. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

“Family Secrets” mang đến nhiều giằng xé và nỗi buồn âm ỉ, trong đó một số không đề cập trực tiếp, nhưng gợi nhớ đến thảm kịch chìm phà năm 2014 ở Hàn Quốc.

Trong buổi công chiếu, đạo diễn Lee Sang Hoon của phim đã xác nhận chi tiết này. “Chuyện xảy ra đã lâu nhưng mỗi năm đến ngày 19/4, cả dân tộc Hàn Quốc lại bồi hồi tưởng niệm các nạn nhân trong sự việc đau lòng này. Điều đó thôi thúc tôi thực hiện bộ phim,” anh nói.

Nhà làm phim này cũng chia sẻ rằng phim tâm lý của Hàn thường có gam màu buồn. Nhưng qua “Family Secrets,” anh muốn gửi gắm thông điệp tươi sáng hơn, đồng thời tự tin khán giả sẽ không đoán được kết phim.

Hiện trường vụ chìm phà thương tâm ngoài khơi Hàn Quốc 11 năm trước.

Chia sẻ lý do chọn DANAFF làm nơi công chiếu toàn cầu, Lee Sang Hoon cho rằng văn hóa và quan niệm gia đình giữa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều tương đồng. “Tôi biết khán giả Việt hiện giờ rất yêu thích phim kinh dị và phim hài. Nhưng tôi tin câu chuyện về gắn kết gia đình sẽ chạm đến cảm xúc của các bạn”, đạo diễn Lee chia sẻ.

Có mặt trong buổi chiếu, diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chia sẻ: “Ngoài đời, đạo diễn Lee Sang Hoon rất vui tính. Nhưng xem phim rồi tôi mới hiểu anh ấy là người tình cảm và suy nghĩ sâu sắc.” Diễn viên, nhà sản xuất Trịnh Tú Trung cũng dành lời khen cho câu chuyện tối giản nhưng xúc động và được kể dễ chịu.

Kim Hye Eun. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp )

Nữ chính Kim Hye Eun là một điểm nhấn của phim. Ngoài khả năng hóa thân thành một giám đốc quyền lực, sắc sảo như trong series “Itaewon Class," cô còn vào vai thành công người mẹ dịu dàng nhưng ẩn giấu nỗi khổ tâm trong “Family Secrets” hay hay những vai phụ đầy khí chất trong “Mr. Sunshine,” “My Perfect Stranger,” “Encounter.”

Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, "Family Secrets" tranh giải ở hạng mục “Phim châu Á dự thi,” cạnh tranh với 12 tác phẩm khác đến từ nhiều quốc gia trong khu vực. Lễ bế mạc và trao giải liên hoan phim diễn ra tối 6/7/2025.

Dự kiến sau đó phim sẽ phát hành thương mại tại quê nhà và tiếp tục chiếu ở rạp Việt trong tháng 9. Đạo diễn cùng nữ chính và một số gương mặt khác hứa hẹn sẽ tới Việt Nam giao lưu với khán giả. Lee Sang Hoon cho biết muốn tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam, cũng như hợp tác thêm trong tương lai.

Lee Sang Hoon sinh năm 1976. Anh xuất thân là diễn viên, sau này chuyển hướng làm đạo diễn. Anh từng thực hiện các phim "Windmill," "New Old Story," "The Villagers"./.

Vụ chìm phà Sewol diễn ra ngày 16/4/2014, ngoài khơi đảo Jindo, Hàn Quốc. Khi xảy ra sự cố, phà đang chở 476 người, trong đó phần lớn là học sinh trường trung học Danwon đi dã ngoại. Tai nạn khiến 304 người thiệt mạng hoặc mất tích. Nguyên nhân được xác định là chở quá tải, sắp xếp hàng hóa sai quy định, sự tắc trách, thiếu chuyên nghiệp của thuyền trưởng, thủy thủ khi bỏ rơi hành khách, cũng như quan chức thờ ơ khi chỉ đạo xử lý. Vụ việc từng gây chấn động với quốc tế, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ về quản lý an toàn tại Hàn Quốc.

Nam diễn viên 'Gia đình là số 1' Jung Il-woo đóng phim cùng Hồng Đào Jung Il-woo - ngôi sao Hàn Quốc quen mặt với khán giả Việt thể hiện sự hào hứng khi góp mặt trong phim "Mang mẹ đi bỏ," kỳ vọng đây là bước ngoặc cho sự hợp tác thường xuyên hơn giữa hai nước.