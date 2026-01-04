Cục Điện ảnh yêu cầu Netflix gỡ bỏ phim “Tôi thấy ánh dương rực rỡ”

Ngày 4/1, thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Cục Điện ảnh đã có văn bản yêu cầu Công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ ngay phim "Tôi thấy ánh dương rực rỡ" tại địa chỉ tên miền https://www.netflix.com và ứng dụng Netflix trong vòng 24 giờ kể từ 21 giờ thứ Bảy ngày 3/1/2026.

Văn bản của Cục Điện ảnh gửi Công ty Netflix ngày 3/1/2025 nêu rõ: Thông qua hoạt động quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận được thông tin Công ty Netflix đang thực hiện phổ biến phim "Tôi thấy ánh dương rực rỡ" (tên tiếng Anh: "Shine on me") trên không gian mạng, qua địa chỉ tên miền https://www.netflix.com và ứng dụng Netflix tới người sử dụng tại Việt Nam.

Phim có độ dài 27 tập, hiện đang phổ biến tại Việt Nam đến tập 25, phim do Netflix phân loại và hiển thị mức phân loại phim ở mức T13 (13+): Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên.

Qua tiến hành kiểm tra, rà soát, kết quả cho thấy phim có nhiều hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò, thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam (tại tập 25 từ 32 phút 10 giây đến 34 phút 03 giây...).

Căn cứ kết phả kiểm tra, phim "Tôi thấy ánh dương rực rỡ" được Cục Điện ảnh phân loại phim mức C - phim không được phép phổ biến, do vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, Cục Điện ảnh yêu cầu Công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ ngay phim "Tôi thấy ánh dương rực rỡ" tại địa chỉ tên miền https://www.netflix.com và ứng dụng Netflix trong vòng 24 giờ kể từ 21 giờ Thứ Bảy ngày 3/1/2026 và có Văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước 22 giờ Chủ Nhật ngày 4/1/2026./.

