Critics Choice Awards mở màn bùng nổ mùa giải thưởng Hollywood 2026

Lễ trao giải Sự lựa chọn của giới phê bình điện ảnh (Critics Choice Awards) lần thứ 31, diễn ra tối 4/1 (giờ địa phương) tại thành phố Los Angeles (Mỹ), đã chính thức mở màn mùa giải thưởng Hollywood 2026 bằng một đêm vinh danh giàu cảm xúc, kịch tính, đồng thời tạo nên những chuyển động quan trọng trên đường đua Oscar.

Đây là lễ trao giải lớn đầu tiên của mùa giải thưởng Hollywood, do Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh Bắc Mỹ - một tập thể có tiếng nói quan trọng trong việc định hình xu hướng bình chọn Oscar, tổ chức.

Đáng chú ý, năm nay Critics Choice Awards chiếm trọn “khung giờ vàng,” khiến sức nặng của các giải thưởng càng được giới làm phim và truyền thông chú ý.

Tâm điểm của đêm trao giải thuộc về Timothée Chalamet, khi tài tử 30 tuổi giành chiến thắng ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” với vai diễn trong bộ phim “Marty Supreme.”

Chiến thắng này được giới quan sát đánh giá là cú hích mạnh mẽ, đưa Chalamet vươn lên vị trí ứng cử viên sáng giá hàng đầu cho tượng vàng Oscar năm nay.

Trong “Marty Supreme,” Chalamet hóa thân thành một nhà vô địch bóng bàn của thập niên 1950 - một con người đầy khiếm khuyết, bị giằng xé giữa tham vọng danh vọng và giới hạn thực tại.

Bộ phim do Josh Safdie đạo diễn, lấy cảm hứng từ cuộc đời có thật của tay vợt Marty Reisman, người từng tin rằng sự nổi tiếng và giàu có có thể đến từ một môn thể thao vốn không mấy phổ biến tại Mỹ.

Dù chỉ “dựa trên cảm hứng” hơn là tái hiện nguyên mẫu một cách trực diện, nhưng “Marty Supreme” vẫn tạo được sức lan tỏa hiếm thấy và bất ngờ trở thành một hiện tượng toàn cầu.

Thành công của bộ phim đến từ lối kể chuyện gai góc, không áp đặt phán xét đúng-sai, cùng chiến dịch quảng bá sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân của Chalamet - một nghệ sỹ mang hai dòng máu Pháp-Mỹ, nổi tiếng với khả năng nắm bắt tinh thần văn hóa đại chúng và sức lan tỏa trên mạng xã hội.

Để chuẩn bị cho vai diễn này, Chalamet đã trải qua quá trình tập luyện bóng bàn khắc nghiệt trong nhiều tháng.

Là ngôi sao của loạt phim “Dune,” từng hai lần được đề cử Oscar và mới đây gây chú ý khi hóa thân thành Bob Dylan trong “A Complete Unknown,” Chalamet từ lâu không giấu tham vọng chinh phục tượng vàng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS).

Với chiến thắng tại Critics Choice Awards, anh hiện được đánh giá là người dẫn đầu đường đua “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Oscar, dự kiến diễn ra vào ngày 15/3 tới.

Dù để thua Chalamet ở hạng mục diễn xuất, nhưng Leonardo DiCaprio vẫn là một trong những gương mặt thắng lớn của đêm trao giải.

Các ứng cử viên cho giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất". (Ảnh: eonline)

Bộ phim chính trị-kịch tính “One Battle After Another” đã thống trị Critics Choice Awards với 3 giải thưởng quan trọng: “Phim xuất sắc nhất,” “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất” (dành cho đạo diễn Paul Thomas Anderson).

Tác phẩm được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận chính luận sắc sảo, nhịp phim dồn dập và tinh thần phản biện mạnh mẽ - yếu tố khiến “One Battle After Another” trở thành ứng viên nặng ký tại nhiều hạng mục Oscar quan trọng.

Sự song hành chiến thắng của Chalamet và DiCaprio không chỉ phản ánh cuộc cạnh tranh thú vị giữa hai thế hệ ngôi sao hàng đầu Hollywood, mà còn cho thấy gu thẩm mỹ đa dạng của giới phê bình - nơi những câu chuyện cá nhân giàu tính nhân văn và những tác phẩm chính trị mang hơi thở thời đại cùng được đặt lên bàn cân.

Ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất,” Jessie Buckley giành chiến thắng với vai người vợ của William Shakespeare trong bộ phim cổ trang bi kịch “Hamnet.” Cô tiếp tục khẳng định khả năng hóa thân sâu sắc và vị thế ngày càng vững chắc trong làng điện ảnh nghệ thuật.

Jacob Elordi được trao giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” với vai quái vật trong “Frankenstein.” Bộ phim này đồng thời giành thêm 3 giải kỹ thuật.

Trong khi đó, giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” thuộc về Amy Madigan với vai phản diện trong phim kinh dị “Weapons.”

Bộ phim kinh dị cổ trang “Sinners” - từng được đánh giá là ứng viên hàng đầu trước thềm lễ trao giải - giành 4 giải, gồm “Kịch bản gốc xuất sắc nhất,” “Diễn viên trẻ xuất sắc nhất,” “Âm nhạc và Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất.”

Tuy nhiên, việc tác phẩm này không chạm tới các giải thưởng lớn nhất cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt và khó đoán của mùa giải năm nay.

Ở mảng phim hoạt hình, hiện tượng toàn cầu của Netflix “KPop Demon Hunters” thắng lớn với 2 giải “Phim hoạt hình xuất sắc nhất” và “Ca khúc trong phim xuất sắc nhất.”

Giải “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất” được trao cho “The Secret Agent.” Lĩnh vực truyền hình cũng ghi nhận nhiều tác phẩm nổi bật.

Phim về đề tài y khoa “The Pitt” giành giải “Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất,” trong khi “The Studio” - tác phẩm châm biếm sâu cay về Hollywood - chiến thắng ở hạng mục “Phism hài xuất sắc nhất.”

Nữ diễn viên Ariana Grande tham dự Lễ trao giải Critics Choice Awards thường niên lần thứ 31 tại Barker Hangar ở Santa Monica, California. (Ảnh: Getty)

Phim truyền hình ngắn tập “Adolescence” được vinh danh là “Mini-series xuất sắc nhất.”

Các giải diễn xuất truyền hình lần lượt gọi tên Noah Wyle, Rhea Seehorn, Seth Rogen, Jean Smart, Stephen Graham và Sarah Snook, phản ánh sự đa dạng về đề tài, phong cách và ngôn ngữ kể chuyện trên màn ảnh nhỏ.

Giải “Talk show xuất sắc nhất” thuộc về Jimmy Kimmel - người tiếp tục ghi dấu ấn với phong cách châm biếm thời sự sắc sảo.

Với chiến thắng mang tính biểu tượng của Timothée Chalamet, sự áp đảo của “One Battle After Another” cùng hàng loạt tác phẩm đa dạng về đề tài và phong cách, Critics Choice Awards 2026 không chỉ là lễ mở màn, mà còn là bản đồ định hình sớm cục diện Oscar năm nay - nơi tham vọng nghệ thuật, chiều sâu nhân văn và tiếng nói thời đại tiếp tục va đập, cạnh tranh để tỏa sáng./.

