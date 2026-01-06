Biên phòng Đà Nẵng: Kịp thời cứu nạn 6 ngư dân gặp nạn trên biển

Nhận tin báo tàu cá bị nước tràn khoang khi đang về bờ, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã khẩn trương điều tàu Hải đội Biên phòng 2 ứng cứu, lai dắt phương tiện cùng 6 ngư dân vào bờ an toàn.

Chiều 6/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thông tin, đơn vị vừa kịp thời cứu nạn và lai dắt an toàn một tàu cá bị nước tràn khoang khi đang trên đường về bờ.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 20 phút cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QB 92589-TS do ông Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1977, trú tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 thuyền viên, đang hành trình về vịnh Đà Nẵng thì gặp sự cố nước tràn vào khoang (phá nước). Vị trí tàu gặp nạn cách Mũi Tiên Sa (quận Sơn Trà) khoảng 3 hải lý.

Nhận tin báo cứu nạn khẩn cấp, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã điều động tàu BP 08.9801 thuộc Hải đội Biên phòng 2 khẩn trương xuất kích. Đến 14 giờ 27 phút, tàu cứu nạn tiếp cận hiện trường, tổ chức bơm hút nước và hỗ trợ lai dắt phương tiện.

Đến 15 giờ 10 phút, tàu BP 08.9801 đã lai dắt tàu cá QB 92589-TS về cập cầu cảng Hải đội Biên phòng 2 an toàn. Tình trạng sức khỏe các thuyền viên ổn định. Hiện Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng Sơn Trà đang tiếp tục xác minh nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định./.

Sóng lớn tại khu vực tàu cá gặp nạn khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: PV/Vietnam+)