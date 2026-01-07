Mở rộng hợp tác giáo dục Việt Nam-Thái Lan, trao đổi sinh viên trong nhiều lĩnh vực

Vừa qua, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn Thái Lan, Đinh Hoàng Linh đã có buổi làm việc với Phó Hiệu trưởng Deupong Soodphakdee, nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và xác định phương hướng, kế hoạch hợp tác trong năm 2026.

Tại buổi làm việc, hai bên bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp trong năm 2025, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, giao lưu học thuật, văn hóa và kết nối nhân dân. Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đánh giá cao vai trò, vị thế và những đóng góp tích cực của Đại học Khỏn Kèn (KKU) – trường đại học có uy tín hàng đầu tại Thái Lan – trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, hợp tác về giáo dục, giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tương lai bền vững, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan. Tổng Lãnh sự quán luôn coi trọng, ưu tiên hợp tác với KKU, đồng thời mong muốn cùng KKU mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên, sinh viên, nhất là trong các lĩnh vực quan hệ quốc tế, khoa học xã hội - nhân văn; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh trao đổi với Phó Hiệu trưởng Đại học Khon Kaen ông Deupong Soodphakdee về kết quả hợp tác tốt đẹp năm 2025 và kế hoạch hợp tác năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác cụ thể trong năm 2026, trong đó nổi bật là kế hoạch Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phối hợp với các trường thuộc KKU, gồm: Trường Đào tạo Quản lý sau đại học (MBA), Trường Quản trị địa phương (COLA) và Trường Đại học Quốc tế (UIC), tổ chức các buổi thuyết trình trong tháng 3/2026, trao đổi, nói chuyện với đông đảo giảng viên, sinh viên KKU về định hướng, tầm nhìn và các mục tiêu phát triển quan trọng của Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030, sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đặc biệt, hai bên bày tỏ quan tâm và thống nhất cao đối với sáng kiến thành lập Trung tâm Việt Nam học tại KKU, coi đây là nội dung hợp tác ý nghĩa lâu dài thúc đẩy giao lưu văn hoá, nghiên cứu về Việt Nam tại Thái Lan và trong khu vực. Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh khẳng định sẵn sàng đồng hành, kết nối KKU với các đối tác Việt Nam, trong đó có Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời hướng tới mô hình hợp tác cân bằng, cùng có lợi, song song với việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan tại Việt Nam trong tương lai.

Bên cạnh nội dung hợp tác giáo dục, hai bên cũng trao đổi nhiều ý tưởng hợp tác văn hóa – nghệ thuật trong năm 2026, như tổ chức Liên hoan phim hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, triển lãm mỹ thuật với sự tham gia của nghệ sĩ hai nước. Đây là những hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (06/8/1976-06/8/2026).

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh trao tặng Phó Giáo sư Acharawan Topark-Ngarm, Trợ lý Hiệu trưởng Đại học Khon Kaen cuốn lịch 2026 chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Kết thúc buổi làm việc, hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy phối hợp chặt chẽ nhằm hiện thực hóa các nội dung kế hoạch hợp tác đã thống nhất, hướng tới những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho sinh viên, giảng viên và nhân dân hai nước. Nhân dịp năm mới 2026, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên KKU, tin tưởng rằng quan hệ hợp tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam với KKU sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Thái Lan ngày càng tốt đẹp và thêm nhiều ý nghĩa sâu sắc./.