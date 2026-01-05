Xuân quê hương 2026 tại Osaka: Thúc đẩy giao lưu văn hóa và kinh tế Việt-Nhật

Ngày 4/1, tại Công viên Ikuno, quận Ikuno, thành phố Osaka (Nhật Bản), Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và chính quyền quận Ikuno đã long trọng tổ chức chương trình “Xuân quê hương-Tết Đại Đoàn Kết Osaka 2026."

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka nhấn mạnh Xuân quê hương không chỉ là dịp để cộng đồng cùng nhau đón Tết cổ truyền của dân tộc, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người Việt xa quê được sống lại những giá trị rất đỗi thân thương: tình gia đình, tình đồng hương, sự gắn bó với cội nguồn và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tổng lãnh sự Ngô Trịnh Hà ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Hiệp hội người Việt vùng Kansai và cộng đồng tại Ikuno trong việc tổ chức một chương trình đậm đà bản sắc; đồng thời khẳng định cộng đồng người Việt tại Kansai ngày càng lớn mạnh, đoàn kết và tích cực đóng góp cho xã hội sở tại, góp phần củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, ông Ngô Trịnh Hà, phát biểu khai mạc lễ hội Xuân quê hương 2026 tại Osaka. (Ảnh: Nguyễn Tuyến /TTXVN)

Chủ tịch Hiệp hội người Việt vùng Kansai, Trưởng ban tổ chức, bà Lê Thương, nhấn mạnh Xuân quê hương là dịp để người Việt Nam ở nước ngoài gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết và tăng cường gắn bó với quê hương, đất nước.

Đại diện phía Nhật Bản, quận trưởng quận Ikuno, ông Sujihara Akihiro, cho biết Ikuno là quận đa văn hóa với khoảng 1/4 dân số là người nước ngoài và cộng đồng người Việt được đánh giá là năng động, tích cực.

Ông bày tỏ mong muốn tất cả các cộng đồng trân trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, đoàn kết dù có những khác biệt về văn hóa. Ông hy vọng chương trình Xuân Quê hương sẽ trở thành hình mẫu cho các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế tại Ikuno.

Chương trình Xuân quê hương 2026 tại Osaka có nhiều hoạt động đặc sắc. Chương trình văn nghệ có nhiều tiết mục do cộng đồng người Việt tại vùng Kansai biểu diễn như tiết mục Múa Lân-Sư-Rồng với đoàn múa của cộng đồng người Việt tại Nagoya, tiết mục múa “Gió mùa-Xuân tới” của nhóm V-Artist tại Osaka đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của cả khán giả Việt Nam và Nhật Bản.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa được tổ chức như thi gói bánh chưng, các gian hàng giới thiệu các món ăn truyền thống (phở, bún bò Huế, bánh mỳ, bánh chưng…), không gian trưng bày ảnh về đất nước và con người Việt Nam, cũng như các gian hàng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp Việt-Nhật.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Giáo sư Shimizu Masaki (Đại học Osaka), cho biết bản thân ông rất yêu thích văn hóa Việt Nam vì vậy luôn cố gắng tham dự những sự kiện văn hóa của cộng đồng người Việt.

Giáo sư cho rằng việc người Việt, dù ở bất cứ đâu, đều có thể gìn giữ vững chắc văn hóa của mình, đặc biệt là văn hóa ẩm thực là một điều tuyệt vời.

Ông tin rằng những sự kiện văn hóa như Xuân quê hương rất có ý nghĩa đối với cả người Việt Nam lẫn người Nhật Bản. Một điểm nhấn đặc biệt tại lễ hội lần này là hoạt động công chiếu miễn phí bộ phim "Mưa Đỏ."

Lễ hội Xuân quê hương 2026 tại Osaka đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, trở thành không gian hội tụ của văn hóa, cảm xúc và kết nối. Thông qua việc quảng bá ẩm thực, nghệ thuật, lịch sử và con người Việt Nam, chương trình góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam tại Nhật Bản, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế-du lịch-giáo dục giữa hai nước.

Không chỉ là ngày hội đón Xuân, Xuân quê hương-Tết đại đoàn kết Osaka 2026 còn khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như một nhịp cầu vững chắc kết nối văn hóa-xã hội-kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng./.

