"Tình yêu không biên giới": Minh chứng cho mối quan hệ gắn kết Việt Nam-Nhật Bản

Ngày 12/10, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) đã lần đầu tiên tổ chức sự kiện đặc biệt dành cho các cặp vợ chồng Việt-Nhật mang tên “Tình yêu không biên giới.”

Sự kiện diễn ra tại thành phố Yokohama thuộc tỉnh Kanagawa với sự tham dự trực tiếp của khoảng 100 cặp đôi hôn nhân đa văn hóa nhằm tôn vinh sức mạnh của tình yêu, hạnh phúc gia đình và góp phần gắn kết cộng đồng hai nước.

Sự kiện “Tình yêu không biên giới” được tổ chức dành cho các cặp đôi Việt-Nhật đang yêu hoặc đã kết hôn, sinh sống lâu dài tại Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Tống Kim Giao - Chủ tịch VJBA, Trưởng Ban Tổ chức - cho biết chương trình không chỉ là một hoạt động nghệ thuật đơn thuần mà là sự kiện văn hóa cộng đồng đầy ý nghĩa, nơi các giá trị tốt đẹp được lan tỏa, tôn vinh những câu chuyện tình yêu và hôn nhân tươi đẹp, những đóng góp thầm lặng của kiều bào và bạn bè Nhật Bản cho sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá cao ý tưởng tổ chức chương trình của Ban tổ chức và nhấn mạnh những cặp đôi Việt-Nhật có mặt trong sự kiện đầu tiên này là minh chứng sống động cho sự kết nối ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu và Phu nhân chúc mừng các cặp đôi đoạt giải trong cuộc thi ảnh "Nắm tay nhau đi khắp thế gian." (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Sự kiện vừa góp phần tôn vinh tình yêu, vừa mang giá trị văn hóa và xã hội sâu sắc, truyền cảm hứng sống tích cực, trân trọng giá trị tình yêu và gia đình, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng Việt-Nhật đoàn kết, nhân ái và gắn bó hơn, đồng thời mở ra hướng kết nối mới trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, dịch vụ và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tại sự kiện, nhiều hoạt động vui tươi như lễ rước nến thắp lửa tình yêu, công bố kết quả triển lãm ảnh “Nắm tay nhau đi khắp thế gian,” công bố chiến dịch “100 lời chúc Nhật-Việt,” lễ vinh danh “Tình yêu xuyên biên giới,” biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật đặc sắc, trình diễn thời trang "Trang phục cưới Việt-Nhật"… đã được tổ chức, mang lại bầu không khí ấm áp và lay động cảm xúc.

Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng có ý nghĩa như Giải đặc biệt dành cho gia đình có bộ ảnh thể hiện tinh thần truyền thống và văn hóa Nhật-Việt ấn tượng nhất; Giải Đại sứ tình yêu Nhật-Việt tôn vinh cặp đôi thể hiện rõ nhất tinh thần kết nối giữa hai nền văn hóa; Giải gia đình hạnh phúc nhất ghi nhận tình cảm và sự gắn bó bền chặt giữa các thành viên trong gia đình; Giải truyền cảm hứng dành cho cặp đôi vượt qua khó khăn và bệnh nan y nhưng vẫn luôn yêu thương và đồng hành bên nhau; Giải ngọn lửa kiên cường dành cho những cặp đôi vượt qua thành kiến gia đình…

Màn trình diễn trang phục cưới của các cặp đôi Việt-Nhật. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Nhật Bản, chị Sato Kotone cho biết bản thân chị cảm thấy có duyên với Việt Nam khi đi du học tại Việt Nam, sau khi về nước làm việc tại một quán ăn của Việt Nam rồi gặp và yêu người đàn ông Việt Nam, hiện nay là chồng của chị.

Chị chia sẻ trong cuộc sống gia đình không phải không có những khó khăn nhưng do bản thân chị biết tiếng Việt và chồng biết tiếng Nhật nên hai bên dễ đồng cảm với nhau. Vợ chồng chị xác định chặng đường phía trước còn dài nên sẽ cùng nhau cố gắng vun đắp cho gia đình.

Anh Okabe Yuki - đang sống tại thành phố Kawasaki thuộc tỉnh Kanagawa - cũng chia sẻ, kể từ khi lấy vợ là người Việt Nam vào tháng Chín năm ngoái, cuộc sống gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, nhất là khi có thêm thành viên nhí.

Một gia đình tham dự sự kiện chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc tại Nhật. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Hai vợ chồng đến từ hai nền văn hóa khác nhau nên không tránh khỏi những khó khăn trong cuộc sống nhưng cả hai luôn tự nhủ sẽ cùng nhau vượt qua. Những hành động nhỏ hằng ngày như cùng chăm sóc con cái, cùng dọn dẹp nhà cửa hay cùng nấu ăn… giúp tình cảm gia đình của anh chị ngày càng gắn bó.

Với thành công của sự kiện ngay từ lần đầu tổ chức, Ban Tổ chức dự định sẽ đưa hoạt động này thành chương trình giao lưu văn hóa thường niên quy mô toàn quốc nhằm lan tỏa rộng rãi tinh thần của “Tình yêu không biên giới” đến với ngày càng nhiều người hơn.

Mỗi câu chuyện tình yêu Việt-Nhật sẽ là một viên gạch nhỏ góp phần xây đắp ngôi nhà hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã tiến hành quyên góp để ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại do các trận bão lũ dữ dội vừa qua./.

Các cặp đôi Việt-Nhật chụp ảnh lưu niệm chung. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

