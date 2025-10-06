Đêm hội Trăng Rằm gắn kết yêu thương tại Nhật Bản

Dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Fukuoka và chính quyền thành phố Kitakyushu (Tây Nam Nhật Bản), ngày 5/10, Hội người Việt Nam tại Kitakyushu (VAK) đã tổ chức thành công sự kiện Trung Thu “Đêm hội Trăng Rằm VAK 2025” tại Tòa nhà AIM - trung tâm thành phố Kitakyushu.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Chi Mai, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Kitakyushu Tạ Minh Thu cùng các đại biểu, nhà tài trợ, các đoàn nghệ thuật và đông đảo bà con cộng đồng đã đến “phá cỗ” cùng hơn 200 em nhỏ mang đến bầu không khí rộn ràng và ấm áp.

Ngay từ sảnh chính, không khí Tết Trung Thu đã tràn ngập với hình ảnh Chú Cuội, Chị Hằng, Cô Tấm tí hon, những bộ trang phục hóa trang “cosplay” đầy sáng tạo và sắc màu lung linh của đèn lồng, mặt nạ, bánh Trung Thu.

Các tiết mục biểu diễn võ thuật Vovinam, múa hát “Hello Việt Nam," nhảy hiện đại, trò chơi dân gian “bịt mắt đánh trống," “nghe nhạc giành ghế," “hỏi xoáy đáp xoay”... đã cuốn hút những khán giả nhí khiến chương trình trở thành một ngày hội thực sự cho các em nhỏ.

Không chỉ mang đến niềm vui, “Đêm hội trăng rằm VAK 2025” còn đậm tính nhân văn.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng cho các em nhỏ nhiều phần quà ý nghĩa và đặc biệt phát động Chương trình Vietnam Magokoro Project - gây quỹ giúp đỡ các em nhỏ tại Trường Tiểu học Tình thương Mai Phước (Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam). Đây là hoạt động thiết thực nhằm gửi gắm tình yêu thương từ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản về quê hương.

Chương trình khép lại đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng, từ niềm vui cho trẻ thơ, sự đoàn kết trong cộng đồng hòa chung niềm tự hào dân tộc. Ở nơi đất khách quê người, cộng đồng người Việt tại Kitakyushu vẫn luôn nỗ lực giữ gìn truyền thống, đưa văn hóa Việt lan tỏa và tạo nên một sân chơi ý nghĩa, kết nối những trái tim Việt Nam./.

