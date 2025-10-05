Tết Trung Thu đầm ấm của trẻ em Việt Nam trên đảo xa xôi nước Nhật

Ngày 5/10, Hội người Việt Nam tại Okinawa (AVO) của Nhật Bản đã tổ chức Tết Trung Thu dành cho trẻ em người Việt Nam tại địa bàn tỉnh.

Đây là sự kiện thường niên với sự tham gia của hàng trăm em thiếu niên, nhi đồng cùng với gia đình, giúp cộng đồng người Việt Nam gắn kết hơn tại nơi xa xôi nhất của Nhật Bản.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, bà Nguyễn Thị Hương-Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Okinawa - cho biết, ngay từ tuần trước khi diễn ra sự kiện, nhiều bạn nhỏ ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng đã cùng các gia đình Việt Nam và bạn bè người Nhật háo hức chuẩn bị những món đồ chơi mang đậm văn hóa truyền thống và luyện tập văn nghệ cho ngày hội Trung Thu.

Mặc dù đang sinh sống, lao động và học tập xa đất liền nhưng cộng đồng người Việt Nam tại đây luôn ý thức về việc giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời truyền lại cho thế hệ con cháu sau này. Tổ chức Tết Trung Thu là dịp để các thế hệ con cháu người Việt tại tỉnh Okinawa cảm nhận rõ hơn về tình yêu quê hương đất nước, nhớ về cội nguồn và thêm yêu thích học tiếng mẹ đẻ.

Chú Cuội và chị Hằng cùng các bé tham gia các trò chơi dân gian và đố vui có thưởng. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Mặc dù bận công việc không thể trực tiếp đến chia vui nhưng Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, bà Vũ Chi Mai, đã gửi thư chúc mừng tới cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Okinawa nhân dịp Tết Trung Thu 2025. Trong thư, bà Vũ Chi Mai đánh giá cao Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Okinawa đã nỗ lực tổ chức hoạt động hết sức có ý nghĩa này và bày tỏ kỳ vọng người dân Việt Nam tại đây sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, là cầu nối gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Tham dự Tết Trung Thu, các bé không chỉ trực tiếp chơi các trò chơi dân gian mà còn được tham gia các hoạt động khác như thi văn hóa văn nghệ, đố vui, kể chuyện tiếng Việt, rước đèn ông sao, múa lân… Cuối cùng, các gia đình cùng nhau “phá cỗ trông trăng.”

Như thường lệ, hoạt động Tết Trung Thu không chỉ có sự tham gia của các gia đình Việt Nam mà ngày càng thu hút đông đảo bạn bè quốc tế và người dân sở tại đến chung vui.

Sự kiện này cũng giúp người dân địa phương hiểu hơn về nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, qua đó tăng cường giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước nói chung và bạn bè quốc tế nói riêng./.

Tết Trung thu - Ngày hội của thiếu nhi, Tết của đoàn viên Không chỉ là dịp để trẻ nhỏ vui chơi, phá cỗ, rước đèn, Tết Trung thu còn là một nét đẹp trong giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.