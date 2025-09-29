Tết Trung Thu gắn kết cộng đồng người Việt tại Anh, lan tỏa nét đẹp cội nguồn

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 28/9, cộng đồng người Việt tại Anh tổ chức Lễ hội Tết Trung Thu tại Deptford thuộc quận Lewisham, một trong những khu vực có đông kiều bào sinh sống nhất ở London, Anh.

Lễ hội thường niên do nhóm Gia đình Việt (VFP) tổ chức từ năm 2004, không chỉ giữ gìn và tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt mà còn gắn kết và quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt tại Anh.

Là một trong 2 sự kiện thường niên lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Anh, Lễ hội Tết Trung năm nay thu hút đông đảo bà con kiều bào, đặc biệt là các gia đình Việt có các thế hệ sinh ra và lớn lên tại Anh.

Với các hoạt động phong phú từ múa lân, múa sạp, kéo co, biểu diễn nghệ thuật tới làm bánh Trung Thu, kết đèn lồng, vẽ mặt nạ, thi đấu cờ vua, cá ngựa và các trò chơi dân gian…, lễ hội nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ bà con kiều bào cũng như người dân sở tại, bởi mang đến những trải nghiệm văn hóa đầy thú vị.

Ẩm thực cũng là điểm nhấn của sự kiện khi bà con kiều bào và người dân địa phương được thưởng thức các đặc sản thuần Việt từ bánh nướng, bánh dẻo, bánh đậu xanh, các loại chè, mứt, tới các món ăn nổi tiếng như bún chả, bánh mỳ, phở, nem cuốn.

Món bánh Trung thu truyền thống thu hút sự chú ý của bà Nancy Stridgen, Quản lý hợp tác văn hóa, Hội đồng Quận Lewisham. (Ảnh: Minh Hợp/TTXVN)

Tham dự sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Việt, Tham tán công sứ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Anh - chia sẻ ý nghĩa của Tết Trung Thu trong việc kết nối các thế hệ gia đình Việt cũng như kết nối cộng đồng kiều bào tại Anh.

Ông cảm ơn chính quyền địa phương và VFP đã hỗ trợ các nỗ lực lan tỏa văn hóa Việt ở sở tại, khẳng định Đại sứ quán Việt Nam luôn đồng hành, ủng hộ cộng đồng người Việt nhằm xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, đóng góp cho sở tại và quê hương.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Anh, bà Nancy Stridgen, Quản lý hợp tác văn hóa của Hội đồng quận Lewisham, cho biết quận này rất vinh dự khi có nhiều cư dân Việt Nam sinh sống và tạo ra văn hóa cộng đồng người Việt rất đặc trưng.

Đánh giá cao đóng góp của cộng đồng Việt Nam đối với cuộc sống và văn hóa của Lewisham, bà Nancy Stridgen cho biết nhiều cư dân đã có những đóng góp cho hoạt động kinh tế của địa phương, hỗ trợ cộng đồng sở tại cũng như hỗ trợ cho các thành viên trong cộng đồng Việt Nam.

Việc đề cao văn hóa Việt Nam và cộng đồng người Việt là rất quan trọng, nhờ các nỗ lực không ngừng nghỉ của VFP giúp lan tỏa các giá trị văn hóa Việt ở sở tại thông qua các lễ hội như Tết Trung Thu, Tết Nguyên đán.

Cũng theo bà Stridgen, quận Lewisham đã khởi xướng Tháng Di sản Đông và Đông Nam Á (ESEA) vào tháng Chín nhằm tôn vinh những đóng góp của cộng đồng ESEA tại Anh.

Hội đồng quận cam kết sẽ hỗ trợ để làm nổi bật hơn nữa tài năng và giá trị văn hóa của cộng đồng Việt Nam ở địa phương.

Hoạt động làm đèn lồng đặc biệt hấp dẫn các em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Anh. (Ảnh: Minh Hợp/TTXVN)

Bà Quỳnh Giao Nguyễn, sáng lập VFP, bày tỏ tự hào khi những nỗ lực của tổ chức này trong 20 năm qua trong việc giữ gìn, chia sẻ nét đẹp văn hóa Việt Nam đã được đền đáp và nhận được sự ủng hộ của cộng đồng cũng như chính quyền địa phương.

Chính quận Lewisham là nơi đầu tiên khởi xướng ESEA và năm nay, sáng kiến này được toàn thành phố London công nhận. Bà bày tỏ mong muốn tinh thần kiên cường, giữ gìn, tiếp nối và làm mới truyền thống dân tộc của những người con Việt Nam nơi đất khách sẽ tiếp tục duy trì và phát triển, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của người Việt ở nước ngoài.

Lễ hội Tết Trung thu là một trong hai sự kiện được mong chờ nhất trong năm của cộng đồng người Việt tại Anh. (Ảnh: Minh Hợp/TTXVN)

Không chỉ quảng bá văn hóa và nâng cao hình ảnh người Việt tại Anh, Lễ hội Trung Thu là dịp để các gia đình Việt tại Anh giáo dục con em về cội nguồn, tạo nên những kỷ niệm tuổi thơ đẹp theo truyền thống quê hương.

Chị Đào Kim Thư, Việt kiều tại London, cho biết, đối với những gia đình người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, những sự kiện như Tết Trung Thu vô cùng ý nghĩa, bởi bà con được gặp gỡ, kết nối, giao lưu với cộng đồng, trong khi các gia đình có cơ hội giáo dục con trẻ về giá trị văn hóa cội nguồn.

Vợ chồng chị Thư năm nào cũng đưa hai con nhỏ tới dự Lễ hội Trung Thu như một lời nhắc nhở các con vẫn luôn là người Việt Nam dù sống ở nơi đâu./.

