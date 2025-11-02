Việt Nam, Anh hướng tới quan hệ đối tác bền vững về khoa học công nghệ

Hơn 80 chuyên gia giáo dục và đại diện các trường đại học Anh và Việt Nam, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đã dự Diễn đàn giáo dục đại học Việt Nam-Anh 2025 tại London nhằm trao đổi kiến thức, khám phá cơ hội thiết lập các quan hệ đối tác bền vững về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.



Sự kiện do Hội đồng Anh (British Council-BC) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, và Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) tổ chức vào ngày 31/10.



Với chủ đề: “Xây dựng quan hệ đối tác giáo dục đại học Việt Nam-Anh chiến lược và bền vững cho phát triển nhân tài, đổi mới sáng tạo và tác động toàn cầu”, Diễn đàn góp phần cụ thể hóa cam kết của hai nước trong xây dựng quan hệ đối tác toàn diện về giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển nguồn nhân lực toàn cầu và nâng cao vị thế Việt Nam trong nền giáo dục quốc tế.



Các đại biểu dự Diễn đàn đã thảo luận chiến lược và phương hướng đổi mới, hội nhập giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới; thúc đẩy hợp tác giáo dục xuyên quốc gia thông qua phát triển các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (TNE), đảm bảo chất lượng, khả năng chuyển tiếp và cơ hội việc làm cho sinh viên cũng như kinh nghiệm duy trì quan hệ đối tác lâu dài và phù hợp với định hướng phát triển nhân lực của Việt Nam.



Diễn đàn cũng thảo luận về vai trò lãnh đạo đại học trong phát triển khoa học công nghệ và hợp tác toàn cầu, với các hiệu trưởng, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp trao đổi về cách thức đại học hai nước hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu đánh giá cao chương trình iTechPath do Hội đồng Anh khởi xướng, coi đây là nền tảng giúp nâng cao chất lượng đào tạo và hợp tác khoa học giữa Việt Nam và Anh.



Diễn đàn thu hút đông đảo đại biểu là các giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý tại nhiều trường đại học tại Anh và Việt Nam. (Ảnh: Phong Hà /TTXVN)

Tại sự kiện, đã có 4 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) được ký kết giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bradford; Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Brunel London; và Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Đại học Manchester Metropolitan.

Các thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên giảng viên, và phát triển chương trình song bằng.



Trả lời phỏng vấn TTXVN tại Anh, Giám đốc Hội đồng Anh, James Shipton, cho biết Diễn đàn tạo kết nối giữa các trường đại học hai nước để thảo luận các cơ hội, thách thức nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác trong nghiên cứu chung và khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông cho biết các chủ đề thảo luận tại Diễn đàn đều là các nội dung được đề cập trong Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (NQ 71), đưa ra tín hiệu tích cực cho tương lai hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Phó giáo sư Tiến sỹ Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng, Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, nhấn mạnh, trên tinh thần NQ 71 và Nghị quyết 57 về về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ưu tiên và khuyến khích hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các trường đại học hai nước dựa trên quan điểm nhất quán về hợp tác quốc tế, đó là tôn trọng khác biệt đồng thời đảm bảo lợi ích của các bên.



Phó giáo sư Tiến sỹ Phạm Quốc Khánh cho hay việc Bộ trưởng Giáo dục chọn Anh là một trong những quốc gia đầu tiên đến thăm và làm việc sau khi NQ 71 được ban hành cho thấy Việt Nam coi trọng hợp tác với Anh, quốc gia tiên tiến về giáo dục, nghiên cứu khoa học.

Ông cho biết, trong vòng 5 năm tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ưu tiên hợp tác với Anh trong các lĩnh vực nghiên cứu cao cấp mà nước này đang dẫn đầu, nhấn mạnh Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các trường đại học và giảng viên, nhà nghiên cứu hai nước để hiện thực hóa việc triển khai các ưu tiên này.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Anh, Giáo sư Andrew Atherton, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ quốc tế, Đại học Southampton, nhấn mạnh ngày càng có nhiều trường đại học Anh nhận thấy Việt Nam là đối tác thực sự quan trọng về giáo dục và nghiên cứu bởi Việt Nam coi tri thức, nghiên cứu và đổi mới là trung tâm cho sự phát triển tương lai của đất nước như Tổng Bí thư Tô Lâm đã công bố trong chuyến thăm Anh vừa qua.



Tham dự Diễn đàn, Phó giáo sư Tiến sỹ Lê Hoài Đức, Phó Hiệu trưởng, Đại học giao thông vận tải, cho biết ngoài các MoU đã ký với các trường đại học Anh, Đại học giao thông vận tải kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng kết nối với các trường đại học và các chuyên gia, nhà nghiên cứu Anh để thúc đẩy các dự án hợp tác khoa học công nghệ, phục vụ chiến lược chung của quốc gia./.

Việt Nam-Anh đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Thăm và làm việc tại Anh, Phó Thủ tướng khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có vai trò quyết định trong việc tạo ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Việt Nam.