Tổng Bí thư thăm chính thức Vương quốc Anh: Định hình các chuẩn mực hợp tác trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28- 30/10/2025 theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Anh Keir Starmer đã thành công tốt đẹp.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện, cùng nhau định hình các chuẩn mực hợp tác trong kỷ nguyên mới.

Trải qua hơn 5 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và sau 15 năm triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược thiết lập năm 2010, Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã xây dựng được một mối quan hệ đối tác vững mạnh và lâu dài, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tầm nhìn chung về một tương lai an toàn, thịnh vượng và bền vững.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng, mà còn thể hiện rõ sự coi trọng của Việt Nam đối với các đối tác truyền thống Tây Âu, trong đó có Anh, trong chính sách đối ngoại và tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam.

Ngài Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam cho rằng đây là chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao hơn.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Việt Nam tới Anh sau 13 năm- một sự kiện mang tính lịch sử và rất quan trọng.

Đại sứ Iain Frew bày tỏ tin tưởng với những đối tác như Anh, cùng với việc nắm bắt cơ hội và vượt qua các thách thức toàn cầu, Việt Nam hoàn toàn có khả năng tiếp tục thành công và hiện thực hóa khát vọng và tiềm năng to lớn của mình trong giai đoạn phát triển mới này.

Trong chuyến thăm chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu Việt Nam đã có nhiều hoạt động quan trọng, nổi bật là các cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, hội kiến với Phó Thủ tướng Anh David Lammy, với đại diện Hoàng gia Anh, Thượng viện, Hạ viện Anh, các chính đảng lớn tại Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm với Bà Irene Tracey, Phó Hiệu trưởng Đại học Oxford. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư cũng đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Oxford; gặp gỡ, trao đổi với đại diện giới kinh doanh, các tập đoàn hàng đầu tại Anh, các chuyên gia, học giả về khoa học-công nghệ, gặp gỡ đại diện cộng đồng và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.

Trong trao đổi, các nhà lãnh đạo, đối tác Anh bày tỏ ấn tượng về những thành tựu to lớn của Việt Nam trên tất cả các mặt, thể hiện coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như về nhiều vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm.

Các đối tác Anh bày tỏ sẵn sàng sớm triển khai các nội dung đã được nhất trí, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tri thức, chuyên môn trong các lĩnh vực đa dạng, từ tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tới y tế, tài chính xanh, năng lượng sạch và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Tại hội đàm, Thủ tướng Keir Starmer chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; nhấn mạnh Việt Nam là nền kinh tế năng động với độ mở cao đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Anh tại khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.

Trong chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên tăng cường hợp tác trên 6 trụ cột chính: Tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính; tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế; hợp tác về môi trường, năng lượng và chuyển đổi xanh; tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, các quyền bình đẳng và các lĩnh vực khác; tăng cường phối hợp về các đề khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer trao Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai bên nhất trí thiết lập Quan hệ Đối tác Năng lượng Sạch Việt Nam-Anh giữa Bộ Công Thương Việt Nam và các cơ quan liên quan của Vương quốc Anh, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh tế phát thải carbon thấp và có khả năng chống chịu cao ở cả hai nước; hỗ trợ triển khai các dự án trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Việt Nam và Vương quốc Anh khẳng định giáo dục và đào tạo là trụ cột của tăng trưởng bền vững và phát triển con người; hoan nghênh việc ký kết Ý định thư và nhất trí tiếp tục phối hợp hướng tới việc gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Giáo dục trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi học thuật và khuyến khích việc thiết lập các chương trình liên kết mới, tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học, dạy nghề và trung học thông qua trao đổi giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dược phẩm và hàng không-vũ trụ.

Điểm nhấn hoạt động trong chuyến thăm chính thức là Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Ban lãnh đạo Đại học Oxford và có bài phát biểu quan trọng tại đây.

Tổng Bí thư chia sẻ Việt Nam đã lựa chọn hướng đi rất rõ ràng: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tri thức sẽ là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn tới.

Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp; coi đổi mới sáng tạo không chỉ là phòng thí nghiệm khoa học thuần túy, mà là sức sống của nền kinh tế, năng lực cạnh tranh quốc gia, khả năng đứng vững trước các cú sốc địa chính trị và địa kinh tế.

Việt Nam coi Anh không chỉ là một đối tác thương mại, đối tác giáo dục, đối tác về khoa học công nghệ, mà là đối tác chiến lược dài hạn để cùng nhau định hình các chuẩn mực hợp tác trong thế kỷ XXI.

Tổng Bí thư cho rằng hai bên cần một mô hình hợp tác mới, thiết thực, có thể đo đếm, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân hai nước. Đó là sự kết hợp giữa thế mạnh khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ cao, y sinh, y tế cộng đồng, giáo dục đại học, quản trị đô thị, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ tài chính của Anh với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Tại các cuộc tiếp xúc với doanh nghiệp Vương quốc Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam cam kết luôn "đồng hành" và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè và đối tác quốc tế với vai trò cầu nối, thúc đẩy của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Anh trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vòng hoa viếng tại mộ Karl Marx - Lãnh tụ của giai cấp vô sản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngay khi đến Vương quốc Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa viếng mộ Lãnh tụ giai cấp vô sản Karl Marx, tại nghĩa trang Highgate, thủ đô London, thể hiện sự tôn kính đối với nhà triết học, nhà lý luận vĩ đại của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã dành thời gian gặp gỡ thân mật với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Anh, cùng đại diện các hội đoàn và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, thể hiện sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khuyến khích bà con tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, hòa nhập tích cực vào xã hội sở tại, hướng về Tổ quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh trong thời gian tới, hai nước chú trọng đẩy mạnh các đề xuất, sáng kiến trong hợp tác giữa thế mạnh của Anh trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, viễn thông, chuyển đổi năng lượng bền vững, công nghệ cao, y sinh... với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển của Việt Nam; tăng cường kết nối, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại các khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng cần triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các mặt công tác quan trọng trong các lĩnh vực khác như giao lưu văn hóa, công tác người Việt Nam tại Anh, qua đó phát huy hơn nữa vai trò của các lĩnh vực này nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, sự hiểu biết và nền tảng hợp tác ngày càng sâu rộng, bền chặt giữa Việt Nam và Anh.

Chuyến thăm là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm 2025, giúp khẳng định tầm vóc của quan hệ Việt Nam-Anh trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đầy biến động và thách thức hiện nay./.

Tổng Bí thư rời thủ đô London về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Anh Trưa 30/10 giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời London về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.