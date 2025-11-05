Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Anh-Việt: Kích hoạt chu kỳ hợp tác mới

Ngày 5/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh Quốc-Việt Nam 2025 đã diễn ra với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo cấp cao, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp hàng đầu của hai nước.

Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham Vietnam) tổ chức, đánh dấu cột mốc quan trọng trong bối cảnh hai quốc gia vừa chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh vào tuần trước.

Việc nâng cấp quan hệ được kỳ vọng sẽ mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn bao trùm các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng và phát triển bền vững, đưa mối quan hệ Việt Nam-Anh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Denzel Eades, Chủ tịch BritCham Vietnam, cho biết kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đã đạt 9 tỷ USD, trong khi dòng vốn đầu tư trực tiếp của Anh vào Việt Nam vượt 4,5 tỷ USD. Những con số này phản ánh đà tăng trưởng tích cực và tiềm năng mở rộng hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn mới.

Theo ông Denzel Eades, mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Anh tiếp tục được củng cố nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA) và việc Anh chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nhấn mạnh vào hai chủ đề trọng tâm của hội nghị năm nay là năng lượng tái tạo và phát triển trung tâm tài chính quốc tế, ông Iain Frew, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam cho rằng những nội dung này không chỉ mang tính thời sự mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược chung giữa hai Chính phủ.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Anh là một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu về điện gió ngoài khơi, tài chính xanh và chuyển dịch năng lượng. Việt Nam, với cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đang hợp tác chặt chẽ cùng Anh trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) - nơi Anh đóng vai trò đồng chủ tịch.

Thông qua JETP, các bên đang triển khai hàng loạt dự án năng lượng sạch, qua đó kích hoạt thêm hàng tỷ USD vốn tư nhân vào các lĩnh vực chuyển giao công nghệ, truyền tải điện và phát triển hạ tầng xanh.

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh Quốc-Việt Nam 2025 diễn ra ngay sau khi hai quốc gia vừa nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Về dịch vụ tài chính, Vương quốc Anh đang hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng hai Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế giải quyết tranh chấp, tiêu chuẩn ESG và đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao.

Những nỗ lực hợp tác được củng cố thông qua chuỗi đối thoại cấp cao như Hội nghị Trung tâm Tài chính Quốc tế do Thị trưởng London chủ trì, bài giảng của Thẩm phán Snowden (Tòa Phúc thẩm Anh) và hội nghị ngân hàng sắp diễn ra tại Hà Nội.

Cũng nhấn mạnh đến hai trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai bên, Đại diện Bộ Công Thương, ông Nguyễn Việt San, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, khẳng định JETP là một trụ cột hợp tác nổi bật giữa Việt Nam và Anh. Hai bên vừa ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác năng lượng sạch, trong đó phía Anh cam kết đề xuất 12 dự án thuộc khuôn khổ JETP và thu xếp hơn 300 triệu USD hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2025-2027.

Các gói hỗ trợ này bao gồm tài chính, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng xanh, nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi năng lượng cân bằng giữa ba mục tiêu: khí hậu, an ninh năng lượng và khả năng chi trả của nền kinh tế.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận với chủ đề tương lai của năng lượng tái tạo ở Việt Nam. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Cùng với năng lượng tái tạo, Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, khuyến khích sản phẩm tài chính bền vững, fintech, ngân hàng số để thu hút dòng vốn dài hạn cho chuyển đổi xanh và kinh tế số.

Theo ông Nguyễn Việt San, Việt Nam kiên định theo đuổi mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, phù hợp với thế mạnh của Anh - trung tâm toàn cầu về công nghệ, tài chính và giáo dục. Hai bên được kỳ vọng sẽ tăng cường hợp tác trong chip bán dẫn, sản xuất thông minh, kinh tế tuần hoàn và tiêu chuẩn hóa chuỗi cung ứng bền vững.

“Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân. Đến năm 2045, khu vực này được kỳ vọng đóng góp 65-70% GDP, đòi hỏi sự tham gia sâu rộng của doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và xanh hóa sản xuất,” ông San nhấn mạnh.

Ông San cũng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch và bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Nguyễn Việt San, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương, phát biểu. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Theo các chuyên gia, với nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vừa được thiết lập cùng tầm nhìn chung về đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và hợp tác tài chính, cộng đồng doanh nghiệp hai nước đang đứng trước cơ hội hợp tác chưa từng có.

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh Quốc-Việt Nam 2025 được xem như bước khởi đầu cho một giai đoạn hợp tác đột phá, mở ra tiềm năng lớn trong thương mại, đầu tư và phát triển bền vững giữa hai nền kinh tế năng động ở châu Âu và Đông Nam Á./.

