Việt Nam-Anh: Lòng tin chính trị được tăng cường, hợp tác được mở rộng

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 29/10, hàng loạt trang tin và tờ báo Anh đồng loạt đưa tin về những thỏa thuận quan trọng mà Việt Nam và Anh đạt được nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến London.

Việt Nam và Anh đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhằm thúc đẩy hợp tác chung về quốc phòng, an ninh, thương mại, khí hậu và tăng trưởng kinh tế.

Thỏa thuận này đạt được chiều 29/10, trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng Bí thư Tô Lâm.

"Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Anh-Việt Nam lên Đối tác Chiến lược Toàn diện” đăng trên trang gov.uk (cổng thông tin chính thức của Chính phủ Anh) khẳng định: (1) Trong hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và 15 năm kể từ khi khuôn khổ đối tác chiến lược được thông qua năm 2010, Việt Nam và Anh đã xây dựng mối quan hệ đối tác bền chặt và lâu dài, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau cùng tầm nhìn chung về một tương lai an toàn, thịnh vượng và bền vững; (2) Nhân dịp chuyến thăm chính thức Anh từ ngày 28-30/10/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm theo lời mời của Thủ tướng Keir Starmer, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện, củng cố hợp tác trên 6 trụ cột chủ chốt, bao trùm khắp các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, quốc phòng-an ninh, đến kinh tế, khoa học, môi trường, các vấn đề khu vực và quốc tế…

Theo Reuters, tuyên bố chung cho thấy quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Anh sẽ được tăng cường về lòng tin chính trị, hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực như năng lượng và giáo dục.

Hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác và giám sát an ninh hàng hải thông qua đào tạo, chuyển giao công nghệ và thăm cảng, đồng thời kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông.

Trang morningstaronline.co.uk đánh giá trọng tâm chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Anh là hướng tới thúc đẩy thương mại, tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển bền vững, khoa học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về phía Anh, cần lưu ý rằng việc Anh gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP, trong đó có Việt Nam) tháng 12/2024 được xem là thỏa thuận thương mại lớn nhất của Anh kể từ khi rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Hai nhà lãnh đạo cũng đã ký thỏa thuận di cư mà Văn phòng Thủ tướng Anh mô tả là “thỏa thuận mạnh mẽ nhất về di cư” mà Chính phủ Việt Nam đã ký với một quốc gia và củng cố thỏa thuận trước đó ký với Anh (năm 2024) nhằm giảm bớt làn sóng người di cư từ Việt Nam vượt eo biển Manche đến Anh.

Tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phòng Trắng của Văn phòng Thủ tướng Anh (nơi tiếp đón các vị khách quốc tế), Thủ tướng Starmer cho biết ông rất vui vì hai nước có thể ký kết thỏa thuận di cư này, giúp việc hợp tác trong vấn đề di cư nhanh hơn, hiệu quả hơn và có tác động thực sự đến rất nhiều người.

Theo trang ein.org.uk, Chính phủ Anh cho biết thỏa thuận này nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc tế rộng hơn, bao gồm các thỏa thuận với Pháp, Iraq và các quốc gia ở Tây Balkan, nhằm quản lý tình trạng nhập cư bất hợp pháp và hỗ trợ việc hồi hương hợp pháp./.

Việt Nam-Anh đẩy mạnh hợp tác năng lượng sạch và thương mại Bộ Công Thương Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về Hợp tác năng lượng sạch với Bộ Ngoại giao Anh, và MoU về An toàn sản phẩm với Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh.