Vương quốc Anh tin tưởng vào triển vọng hợp tác với Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh và Bắc Ireland (28-30/10), ngày 30/10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Yvette Cooper tại trụ sở Bộ Ngoại giao Anh.

Bộ trưởng Yvette Cooper nhiệt liệt hoan nghênh việc hai nước thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh giá cao nỗ lực của hai bên nhằm hiện thực hóa việc nâng cấp quan hệ. Bà hoan nghênh việc hai bên ký thỏa thuận về di cư, các bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế và các hợp đồng về thương mại quan trọng trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bộ trưởng Yvette Cooper tin tưởng hai bên đang có nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, trong đó có khoa học biển, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo và cần tiếp tục phối hợp cùng nhau để có được các kết quả trên thực tế.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao hai nước trong việc tổ chức thành công chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, đề nghị hai bên tích cực triển khai các kết quả chuyến thăm.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương thời gian qua; khẳng định sẽ cùng các đồng nghiệp Anh đưa quan hệ Việt Nam-Anh bước vào giai đoạn phát triển mới, tương xứng với tầm mức mới, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp thúc đẩy, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác thường niên hiện có trong lĩnh vực chính trị-ngoại giao, quốc phòng, an ninh và kinh tế; hợp tác tích cực, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối để Anh đẩy mạnh hợp tác với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước thành viên.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm sớm xây dựng Kế hoạch hành động triển khai các nội hàm Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Anh lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, phát huy vai trò đầu mối trong việc điều phối quan hệ, thúc đẩy các bộ, ngành hợp tác.

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng đã trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã mời Bộ trưởng Yvette Cooper thăm Việt Nam. Bộ trưởng Yvette Cooper đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời./.

Việt Nam và Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện Việc Việt Nam và Anh nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện không chỉ phản ánh tầm cao mới trong quan hệ song phương, mà còn đặt nền móng cho hợp tác về năng lượng, tài chính xanh và công nghệ - những lĩnh vực được coi là động lực tăng trưởng của kỷ nguyên mới.