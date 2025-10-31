Việt Nam và Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm vào 28-30/10 vừa qua, Việt Nam và Anh đã chính thức nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển vượt bậc sau hơn nửa thập kỷ triển khai Đối tác Chiến lược và mở ra giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực tiễn hơn trên nhiều lĩnh vực trọng yếu, đặc biệt năng lượng, tài chính và công nghệ.

Theo tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong việc phát triển các Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, bao gồm thông qua khuôn khổ Đối tác về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam-Anh.

Sáng kiến này sẽ tận dụng kinh nghiệm của Vương quốc Anh với vai trò là trung tâm tài chính toàn cầu và trung tâm thị trường vốn xanh, đồng thời làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế giữa hai nước trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp.

Thông qua trao đổi tri thức, hai bên sẽ chia sẻ chính sách, cách tiếp cận pháp lý và kinh nghiệm quản lý hệ thống tài chính; thúc đẩy phát triển thị trường vốn, công nghệ tài chính (fintech), tài chính xanh và bảo hiểm.

Đại diện các doanh nghiệp của Anh tham dự tọa đàm - (Ảnh: TTXVN)

Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ Tài chính Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã phối hợp tổ chức Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-Anh với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao hai nước. Chương trình thu hút đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng, tài chính, công nghệ và công nghiệp sáng tạo của cả hai quốc gia.

Hội thảo ghi nhận phiên thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và thực chất về năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, tài chính, công nghệ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vui mừng nhận thấy sự đồng thuận cao và quyết tâm mạnh mẽ của hai phía về việc thúc đẩy hợp tác.

Hai bên đã cùng nhau chia sẻ những góc nhìn sâu sắc và đề xuất nhiều sáng kiến rất thiết thực. Trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, đại biểu cấp cao cùng đại diện các doanh nghiệp đã thảo luận sâu về tiềm năng phát triển thị trường vốn, vai trò quan trọng của thị trường bảo hiểm, việc áp dụng các chuẩn mực pháp lý quốc tế cũng như là thông luật Anh và đặc biệt là quyết tâm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, cạnh tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Những kinh nghiệm từ Khu tài chính London (TheCityUK) và các tập đoàn tài chính hàng đầu, như Dragon Capital, Prudential là nguồn tham khảo quý cho Việt Nam.

Trong nội dung thảo luận về hệ sinh thái tài chính và bảo hiểm, đại biểu hai nước nhấn mạnh vai trò thiết yếu của thị trường bảo hiểm trong việc xây dựng nền tài chính hiện đại, ổn định và bao trùm.

Theo nghiên cứu “Beyond Coverage - The Social and Economic Impact of Insurance in ASEAN” của Prudential vừa công bố, việc mở rộng phạm vi bảo vệ tài chính cho người dân Việt Nam có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP bền vững, thậm chí khi độ phủ của phạm vi bảo vệ tăng lên mức 50% có thể đóng góp tới khoảng 5% tăng trưởng GDP hàng năm.

Trong khi tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam còn ở mức khiêm tốn, khoảng trống này được đánh giá không phải là hạn chế mà là dư địa rất lớn để thúc đẩy phát triển tài chính dài hạn, bền vững.

Các doanh nghiệp tài chính lớn của Anh đang hoạt động tích cực tại Việt Nam, đồng hành trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý theo chuẩn mực quốc tế.

Đại diện tiêu biểu là Prudential, tập đoàn bảo hiểm Anh quốc có mặt tại Việt Nam từ năm 1999, đóng góp vào sự phát triển của thị trường và thúc đẩy tài chính bền vững trong suốt 26 năm qua.

Ba thông điệp chung được nhấn mạnh tại tọa đàm gồm: Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư chiến lược, an toàn và rất tiềm năng, một điểm sáng thu hút dòng vốn quốc tế chất lượng cao trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang định hình lại.

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Anh tạo đà cho những hợp tác đột phá, thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp. Khát vọng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, với mục tiêu tăng trưởng GDP trên hai con số từ năm 2026 và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, mở ra không gian hợp tác rất rộng lớn./.

