Ba Lan đẩy mạnh cuộc chiến chống ấu dâm trực tuyến, bắt giữ 100 nghi phạm

Cảnh sát Ba Lan ngày 4/12 thông báo đã bắt giữ 100 nam giới bị tình nghi sản xuất, phát tán hoặc tàng trữ tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.

Đây là một phần của chiến dịch quy mô lớn nhất về chống tội phạm mạng mà lực lượng chức năng quốc gia Trung Âu này tiến hành trong 3 năm qua.

Thông báo nêu rõ các đối tượng bị bắt trong độ tuổi từ 18 đến 75. Trong số này, hai đối tượng bị truy tố với cáo buộc cưỡng đoạt tình dục trẻ vị thành niên, trong khi một người khác được xác định nằm trong nhóm 10 đối tượng bị truy tìm gắt gao nhất tại Ba Lan liên quan đến hoạt động sản xuất và phân phối nội dung ấu dâm tại nước này.

Tổng cộng 37 người đang bị tạm giam.

Cảnh sát đã thu giữ ít nhất 600.000 tệp hình ảnh và video liên quan đến lạm dụng trẻ em và hành vi tình dục khác.

Những hoạt động trên là một phần của chiến dịch mang tên “Game Over” (tạm dịch là “Chấm dứt cuộc chơi”).

Người phát ngôn Cục tội phạm mạng Marcin Zagorski cho biết “Game Over” là chiến dịch lớn nhất trong 7 chiến dịch được triển khai tại Ba Lan trong 3 năm qua. Theo người phát ngôn này, tính đến nay đã có 477 đối tượng bị truy tố.

Theo quy định pháp luật của Ba Lan, các đối tượng trên có thể đối mặt với mức án từ 3 tháng đến 15 năm tù giam.

Theo các cơ quan chức năng liên quan, hoạt động chia sẻ tài liệu lạm dụng trẻ em đang có xu hướng gia tăng.

Trước đó, ngày 1/12, cảnh sát Australia cho biết đã bắt giữ 4 người đàn ông ở Sydney bị cáo buộc sở hữu, phân phối và phát tán hàng nghìn tài liệu lạm dụng trẻ em thông qua một trang web quốc tế./.

Australia: Nhân viên chăm sóc trẻ em tạo hơn 1,4 triệu tệp tin lạm dụng các trẻ Các điều tra viên Australia đang rà soát dữ liệu khổng lồ gồm hơn 1,4 triệu tệp tin điện tử thu giữ từ nhà riêng của một nghi phạm từng làm việc tại nhiều trung tâm giữ trẻ ở Sydney hơn 10 năm qua.