Australia: Nhân viên chăm sóc trẻ em tạo hơn 1,4 triệu tệp tin lạm dụng các trẻ

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Cảnh sát Liên bang Australia ngày 11/9 thông báo đang rà soát hơn một triệu tệp tin điện tử thu giữ của một đối tượng bị cáo buộc phạm tội xâm hại tình dục trẻ em.

Đây là một phần trong cuộc điều tra rộng hơn của Cảnh sát Liên bang về các tài liệu lạm dụng trẻ em trên mạng.

Người đàn ông sống ở Sydney - không được công bố danh tính theo lệnh của tòa án - đã bị buộc tội vào tháng Bảy vừa qua.

Truyền thông Australia cho biết người này là một nhân viên chăm sóc trẻ em và bị cáo buộc đã tạo ra các hình ảnh, video lạm dụng trẻ em.

Theo thông báo của Cảnh sát Liên bang, số tài liệu trên được lưu trữ trong các thiết bị đặt tại nhà riêng của người đàn ông này và hiện đã bị cảnh sát thu giữ.

Trong một tuyên bố, Giám đốc Cảnh sát Liên bang Australia Luke Needham cho biết các điều tra viên đã phát hiện khoảng 1,4 triệu tệp tin điện tử lưu giữ trong các thiết bị của đối tượng, trong đó có khoảng 550.000 hình ảnh.

Hiện, đội ngũ điều tra vẫn đang tiếp tục rà soát cẩn thận các tài liệu này.

Tờ Sydney Morning Herald cho biết hiện chưa rõ có bao nhiêu tệp tin do chính đối tượng tự tạo ra trong quá trình tiếp xúc với những đứa trẻ liên quan đến công việc của y và bao nhiêu tệp tin là được tải về hoặc nhận chia sẻ từ người khác.

Tờ báo cũng cho biết người đàn ông này từng làm việc tại nhiều trung tâm giữ trẻ ở Sydney trong hơn 10 năm qua.

Gần đây, tại Australia đã xảy ra một loạt vụ lạm dụng trẻ em gây chú ý của công luận. Đầu tháng Bảy, Sở Y tế bang Victoria đề nghị xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho 1.200 trẻ em như một phần của cuộc điều tra về các vụ tấn công tình dục được cho là do một nhân viên chăm sóc trẻ em ở bang này gây ra.

Hôm 10/9, chính quyền bang New South Wales đề xuất dự luật lên cơ quan lập pháp về tăng mạnh mức phạt đối với các hành vi phạm tội và gia tăng tính minh bạch trong lĩnh vực này./.

