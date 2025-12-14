Thế giới

Châu Á-TBD

Nhiều nước lên án vụ tấn công khủng bố tại Australia

Nhiều nước đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công ngày 14/12 tại Sydney (Australia) khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương.

Nguyễn Hằng
Cảnh sát được triển khai tại hiện trường một vụ tấn công ở Tây Nam thành phố Sydney (Australia) hồi năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát được triển khai tại hiện trường một vụ tấn công ở Tây Nam thành phố Sydney (Australia) hồi năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều nước đã lên án mạnh mẽ những kẻ chủ mưu và thực hiện vụ tấn công ngày 14/12 nhằm vào một sự kiện của cộng đồng người Do Thái tại Sydney (Australia) khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh chủ nghĩa bài Do Thái không có chỗ đứng trên thế giới. Trong khi đó, Chính phủ Anh cho biết đang rà soát công tác an ninh trước thềm các sự kiện Hanukkah - Lễ hội Ánh sáng của người Do Thái kéo dài 8 ngày (từ tối 14/12) - sau vụ tấn công tại bãi biển Bondi nói trên. Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố đang phối hợp chặt chẽ với cộng đồng Do Thái tại Anh.

Các nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước chủ nghĩa bài Do Thái và cam kết cùng Australia chống lại thù hận tôn giáo.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng nhiều nhà lãnh đạo quốc gia khác đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong vụ xả súng tại Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Australia #khủng bố #Do Thái Australia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.