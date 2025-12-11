Nhiều trẻ em dưới 16 tuổi tại Australia "khoe" vẫn dùng mạng xã hội

Ngày 10/12, một ngày sau khi lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội có hiệu lực, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thừa nhận một số người trẻ vẫn đang sử dụng mạng xã hội, nhưng ông cho rằng dù việc triển khai luôn gặp khó khăn nhưng kết quả cuối cùng sẽ là nhiều trẻ em sẽ được giải cứu.

Một ngày sau khi luật có hiệu lực, các trang mạng xã hội của Australia tràn ngập bình luận từ những người tự nhận mình dưới 16 tuổi, bao gồm một bình luận trên tài khoản TikTok của thủ tướng nói rằng "Tôi vẫn ở đây, hãy đợi đến khi tôi có thể bỏ phiếu."

Theo luật, 10 nền tảng lớn nhất bao gồm TikTok, Instagram của Meta và YouTube của Alphabet phải cấm người dùng dưới tuổi vị thành niên hoặc đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 49,5 triệu đôla Australia (33 triệu USD). Chính phủ trước đây đã nói rằng sẽ cần một thời gian để các nền tảng thiết lập quy trình thực hiện việc này.

"Tất nhiên là không suôn sẻ," ông Albanese nói với đài phát thanh FOX ở Melbourne. "Bạn không thể tắt hơn một triệu tài khoản trên diện rộng chỉ trong một ngày. Nhưng điều đó đang diễn ra."

Trên đài Nova Radio ở Sydney, ông Albanese nói thêm: "Nếu dễ dàng, người khác đã làm rồi."

Các chính phủ trên khắp thế giới đã nói rằng họ sẽ theo dõi việc triển khai ở Australia khi cân nhắc xem có nên làm điều tương tự hay không. Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Josh Hawley đã ủng hộ lệnh cấm khi nó có hiệu lực, theo báo cáo của Nine Newspapers.

Cơ quan nhi đồng của Liên hợp quốc UNICEF cảnh báo trong một tuyên bố rằng lệnh cấm có thể khuyến khích trẻ em truy cập vào các phần ít được kiểm soát hơn của internet và không thể tự mình giải quyết vấn đề.

"Các luật đưa ra giới hạn độ tuổi không phải là giải pháp thay thế cho việc các công ty cải thiện thiết kế nền tảng và kiểm duyệt nội dung," tuyên bố cho biết.

Ông Albanese đã đề xuất lệnh cấm như một biện pháp can thiệp để bảo vệ giới trẻ khỏi các rủi ro về sức khỏe tâm thần liên quan đến mạng xã hội, bao gồm bắt nạt, các vấn đề về hình ảnh cơ thể và các thuật toán gây nghiện.

Biện pháp này sẽ "cứu sống nhiều người và thay đổi cuộc sống cho thế hệ này và các thế hệ tương lai,” ông nói với đài Nova.

Theo dữ liệu công khai của Google, lượt tìm kiếm mạng riêng ảo (VPN) ở Australia, vốn có thể che giấu vị trí của người dùng internet, đã tăng vọt lên mức cao nhất trong khoảng 10 năm vào tuần trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Nhà cung cấp VPN miễn phí hide.me nói với Reuters rằng họ đã chứng kiến ​​​​lượng truy cập từ Australia tăng 65% trong những ngày trước khi lệnh cấm có hiệu lực, mặc dù điều đó không dẫn đến số lượng tải xuống tăng lên.

Tất cả 10 nền tảng bị cấm đều phản đối lệnh này trước khi tuyên bố sẽ tuân thủ. Khi lệnh cấm có hiệu lực, một số nền tảng không bị cấm đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tải xuống ứng dụng, khiến chính phủ Úc phải nói rằng danh sách các nền tảng này là "năng động."

Một ứng dụng, Lemon8, thuộc sở hữu của công ty mẹ TikTok là Bytedance, đã đưa ra quy định độ tuổi tối thiểu là 16. Ứng dụng chia sẻ ảnh Yope nói với Reuters rằng họ đã trải qua "sự tăng trưởng rất nhanh" với khoảng 100.000 người dùng tại Australia. Khoảng một nửa số người dùng của họ trên 16 tuổi.

Công ty này nói với Reuters rằng họ đã thông báo với cơ quan quản lý internet của Australia giám sát việc triển khai rằng họ tự coi mình là một dịch vụ nhắn tin riêng tư, chứ không phải mạng xã hội./.

