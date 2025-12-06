“Giặc lửa” gây thiệt hại nghiêm trọng tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, hàng chục đám cháy đang quét qua nhiều khu vực của bang New South Wales (NSW) trong ngày 6/12 – ngày thời tiết được đánh giá là nguy hiểm nhất tuần, với nhiệt độ cao, gió mạnh và nhiều khả năng xảy ra giông sét.

Nhiều cộng đồng đã phải sơ tán khẩn cấp; đường sá và tàu hỏa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.



Chính quyền địa phương cho biết có 4 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong vụ cháy ở Bulahdelah thuộc khu Mid North Coast và 6 ngôi nhà khác bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng ở Koolewong thuộc Central Coast. Đám cháy vừa được nâng lên mức báo động khẩn cấp.

Người dân trong khu vực đang gặp nguy hiểm và được khuyến cáo di chuyển ngay nếu đường đi đến Woy Woy còn an toàn.



Vụ cháy rừng ở Koolewong đã làm ảnh hưởng đến các chuyến tàu trên tuyến Central Coast và Newcastle, khiến không có dịch vụ nào hoạt động giữa Gosford và sông Hawkesbury.

Hành khách được khuyến cáo rằng các chuyến tàu sẽ dừng tại sân ga hoặc giữa các ga lâu hơn bình thường, trong khi sự cố vẫn đang diễn ra.



Trong khi đó, một đám cháy cỏ lớn gần đường cao tốc Pacific Highway đang lan nhanh do địa hình dốc và nhiều bụi rậm khiến lực lượng cứu hỏa khó tiếp cận. Khoảng 1.400 ha đã bị đốt cháy.

Các đội cứu hỏa đang phải căng mình ứng phó với các đám cháy lan rộng khắp các khu vực.



Tính đến 13 giờ ngày 6/12 theo giờ địa phương, đã có hơn 50 đám cháy đang bùng phát trên toàn bang NSW, trong đó 9 đám cháy vẫn chưa được dập tắt.

Các đám cháy đe dọa thiêu rụi nhà cửa, trang trại và các tuyến đường chính, với nguy cơ cháy rừng cực kỳ cao được dự báo ở miền Đông và miền Trung bang NSW.



Theo nhà khí tượng học cấp cao Dean Narramore, đây chính là những khu vực đáng lo ngại nhất. Ông cho biết: "Chúng tôi đang phải đối mặt tình trạng nắng nóng nghiêm trọng ở hầu hết miền Đông bang NSW, từ Newcastle đến tận Vịnh Batemans và lan sâu vào đất liền."

Người dân được khuyến cáo tránh di chuyển không cần thiết, theo dõi ứng dụng NSW TrainLink hoặc Transport NSW.



Dự kiến, gió mạnh và nắng nóng sẽ xảy ra ở hầu hết các khu vực của bang NSW trong ngày 6/12, kèm theo gió giật mạnh, khiến các đám cháy bùng phát và lan rộng nhanh chóng.

Ngoài ra, trong ngày cũng có thể xảy ra một số cơn giông, gây nhiều đám cháy hơn. Chính quyền kêu gọi người dân theo dõi các cảnh báo, chuẩn bị sớm và tránh di chuyển đến các khu vực dễ xảy ra cháy rừng.



Theo giới chức địa phương, thời tiết nóng cực độ sẽ còn tiếp diễn đến ngày 7/12. Người dân chuẩn chuẩn bị sẵn phương án sơ tán, giúp đỡ người già, trẻ nhỏ, dọn sạch lá khô quanh nhà, đóng cửa sổ và chuẩn bị các vật dụng thiết yếu./.

Cháy rừng ở nhiều nước châu Âu: Cựu thị trưởng tử vong khi tham gia chữa cháy Tổng thống Bồ Đào Nha thông báo cựu thị trưởng thị trấn Guarda, ông Carlos Damaso, đã thiệt mạng khi tham gia chữa cháy, trở thành ca tử vong đầu tiên trong mùa hỏa hoạn năm nay.