Cháy rừng ở nhiều nước châu Âu: Cựu thị trưởng tử vong khi tham gia chữa cháy

Các đám cháy rừng tiếp tục hoành hành tại nhiều nước châu Âu, vốn đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt.

Tại Bồ Đào Nha, Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa ngày 15/8 thông báo cựu thị trưởng thị trấn Guarda, ông Carlos Damaso, đã thiệt mạng khi tham gia chữa cháy, trở thành ca tử vong đầu tiên trong mùa hỏa hoạn năm nay.

Tổng thống đã lập tức cắt ngắn kỳ nghỉ để trở về chủ trì cuộc họp khẩn với Cơ quan Bảo vệ Dân sự quốc gia.

Nhiều ngày qua, hàng nghìn lính cứu hỏa cùng phương tiện đã phải căng mình khống chế các đám cháy. Chính phủ Bồ Đào Nha đã kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu (EU), đề nghị hỗ trợ 4 máy bay chữa cháy hoạt động đến đầu tuần tới.

Tại Tây Ban Nha, tình hình cũng rất căng thẳng. Cơ quan khí tượng quốc gia Aemet cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ “rất cao” đến “cực đoan” ở hầu hết các vùng, khi nền nhiệt ở khu vực Tây Bắc có thể vượt 40 độ C.

Cháy rừng cũng đã khiến ba người thiệt mạng tại quốc gia Nam Âu này, trong đó có hai tình nguyện viên đang cố gắng dập lửa ở vùng Castile và Leon. Nhiều tuyến đường sắt và đường bộ đã bị phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu (EFFIS), Tây Ban Nha đã mất hơn 157.000 ha rừng từ đầu năm đến nay, tuy thấp hơn mức kỷ lục hơn 306.000 ha năm 2022 nhưng vẫn được đánh giá là nghiêm trọng.

Tại Pháp, tỉnh Aude ở miền Nam đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Đám cháy bùng phát từ ngày 5/8 tại khu vực này đã khiến một người chết và nhiều người bị thương, đến nay vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Giới chức dự báo nhiệt độ cuối tuần có thể chạm ngưỡng 40 độ C, buộc lực lượng cứu hỏa phải duy trì cảnh giác cao độ nhằm kiểm soát tàn lửa.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/8, một vụ cháy mới bùng phát ngày 15/8 tại tỉnh Kocaeli, Tây Bắc đất nước, lan nhanh do gió mạnh, buộc người dân tại làng Akcat phải sơ tán sau khi nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi.

Văn phòng Thống đốc Kocaeli cho biết 6 máy bay, 10 trực thăng, 75 phương tiện và khoảng 200 nhân viên cứu hỏa đã được triển khai, song cảnh báo gió có thể đạt 60-80 km/h cho đến hết ngày 17/8, làm tăng nguy cơ cháy lan.

Các đám cháy liên tiếp cho thấy Nam Âu tiếp tục đối mặt với một mùa Hè khắc nghiệt.

Giới chức nhiều nước kêu gọi tăng cường các biện pháp phòng ngừa, từ dọn sạch thực bì đến thiết lập vành đai chống cháy quanh các khu dân cư, trong khi cộng đồng quốc tế được kêu gọi hỗ trợ để đối phó thảm họa./.

