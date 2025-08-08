Cháy rừng lớn tiếp tục hoành hành tại Pháp, Bồ Đào Nha và Canada

Trước nguy cơ vụ cháy rừng lớn nhất nước Pháp trong nhiều thập kỷ tiếp diễn vào những ngày tới mặc dù đã được kiểm soát, ngày 7/8, khoảng 2.000 lính cứu hỏa vẫn tiếp tục túc trực đề phòng lửa bùng trở lại.

Vụ cháy rừng ở tỉnh Aude, miền Nam nước Pháp, đã thiêu rụi hơn 17.000 ha đất, khiến 1 người thiệt mạng, 13 người bị thương và phá hủy hàng chục ngôi nhà. Diện tích cháy lớn hơn cả thủ đô Paris.

Ông Christian Pouget, cảnh sát trưởng tỉnh Aude, cho biết cơ quan chức năng sẽ chưa tuyên bố dập tắt hoàn toàn đám cháy trong vài ngày tới và vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trong khi đó, khoảng 2.000 người sơ tán vẫn chưa thể trở về nhà.

Hiện chính quyền sở tại tiếp tục cấm người dân tiếp cận các khu rừng bị lửa thiêu rụi cho đến ít nhất ngày 10/8.

Theo các giám sát viên của chính phủ, đây là vụ cháy rừng lớn nhất của Pháp trong ít nhất 50 năm qua và khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề hơn các khu vực khác.

Cũng do nguy cơ cháy rừng gia tăng trong bối cảnh nắng nóng khắc nghiệt, ngày 7/8, Chính phủ Bồ Đào Nha đã gia hạn tình trạng báo động quốc gia từ ngày 8 đến ngày 13/8. Theo đó, tiếp tục cấm các hoạt động nông nghiệp và giải trí ở các vùng nông thôn.

Bộ trưởng Nội vụ Maria Lucia Amaral cho biết tình trạng báo động và các hạn chế liên quan đã giúp giảm số điểm bùng phát cháy.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết được dự báo sẽ diễn biến xấu đi. Viện Biển và Khí quyển Bồ Đào Nha (IPMA) dự báo nhiệt độ tối đa từ 30 độ C đến 38 độ C trên hầu hết lục địa Bồ Đào Nha và nhiệt độ cao nhất lên tới 43 độ C, ở một số vùng nội địa phía Nam và thung lũng sông Tejo và Douro, từ ngày 9-11/8.

Bồ Đào Nha đang trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất kể từ năm 2022. Theo Hệ thống Quản lý Cháy rừng Nông thôn Tích hợp (SGIFR), cháy rừng đã thiêu rụi gần 42.000 ha tại nước này trong năm nay, gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng ngày, Canada đang điều quân và lực lượng bảo vệ bờ biển đến tỉnh cực Đông của nước này để ứng phó với các vụ cháy rừng đã buộc hàng trăm người phải sơ tán.

Theo dữ liệu chính thức, cháy rừng trên khắp Canada kể từ đầu năm đến ngày 6/8 đã thiêu rụi 7,1 triệu ha đất, gần bằng diện tích Ireland. Con số này tương đương với diện tích đất bị thiêu rụi vào năm 1995, mùa cháy rừng tồi tệ thứ hai trong lịch sử tính từ năm 1983.

Với tình trạng khô nóng dự kiến sẽ tiếp diễn ở nhiều khu vực và 730 đám cháy đang hoạt động, thiệt hại trong năm nay gần như chắc chắn sẽ vượt qua con số của hai thập kỷ trước.

Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Eleanor Olszewski cho biết bà đã chấp thuận một "yêu cầu khẩn cấp" từ tỉnh bang Newfoundland và Labrador để hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng đang gia tăng.

Lực lượng chức năng và thiết bị đang được triển khai đến các địa điểm cần thiết.

Ước tính số người bị ảnh hưởng do các lệnh sơ tán mới nhất vào khoảng 900 người./.

