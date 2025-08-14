EU tăng cường hỗ trợ các quốc gia ứng phó cháy rừng nghiêm trọng

Ngày 14/8, Liên minh châu Âu (EU) cho biết đang nỗ lực “không ngừng nghỉ” để hỗ trợ những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nạn cháy rừng lan rộng trong lục địa, một phần do khí hậu nắng nóng khắc nghiệt bắt nguồn từ tình trạng biến đổi khí hậu.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) Eva Hrncirova nhấn mạnh mặc dù công tác phòng chống cháy rừng là trách nhiệm chính của các quốc gia thành viên nhưng EU sẵn sàng hỗ trợ thông qua Cơ chế Bảo vệ Dân sự EU. Theo đó, các nước thành viên sẽ huy động nhân lực và phương tiện để giúp nhau, còn EU chi trả chi phí.

Tính đến nay, hệ thống này đã được kích hoạt 16 lần trong mùa cháy rừng năm năm nay, ngang bằng cả mùa cháy năm 2024.

Hiện, lực lượng cứu hỏa tại Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang tranh thủ lúc gió lặng để thu hẹp diện tích các đám cháy, đồng thời triển khai máy bay chữa cháy tập trung vào các điểm nóng. Tuy nhiên, nhiệt độ và độ khô tiếp tục ở mức cực đoan đang tạo ra áp lực và nguy cơ rất lớn..

Tại Tây Ban Nha, một lính cứu hỏa tình nguyện đã thiệt mạng do bị bỏng nặng ở phía Bắc Madrid, nâng tổng số người chết trong đợt cháy rừng lần này lên 3 người.

Hàng nghìn người đã phải sơ tán và chưa thể trở về nhà.

Giới chức nước này cho biết đã bắt giữ 4 người bị tình nghi gây ra cháy rừng, nâng tổng số người bị cáo buộc và bắt giữ trong mùa cháy rừng năm nay lên 30 người.

Ở Hy Lạp, đám cháy lớn gần thành phố cảng Patras đã được khống chế và 3 nghi phạm bị bắt giữ vì bị tình nghi cố ý phóng hỏa.

Trong tuần qua, EU đã điều động nhiều máy bay và trực thăng chữa cháy hỗ trợ Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bulgaria, Montenegro và Albania trong bối cảnh khu vực Đông và Nam Âu tiếp tục hứng chịu hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng./.

Cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ, 1.000 người phải sơ tán và nhiều nhà cửa bị hư hại Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi Khí hậu cho biết công tác đánh giá thiệt hại do cháy rừng đã bắt đầu và kết quả sơ bộ cho thấy 43 công trình tại làng Sacakli bị phá hủy hoặc hư hại nặng.