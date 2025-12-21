Nga đánh giá các sửa đổi của châu Âu và Ukraine về "dự thảo hòa bình"

Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, ngày 21/12 cho rằng những điều khoản do châu Âu và Ukraine đề xuất bổ sung vào dự thảo kế hoạch hòa bình do Mỹ đưa ra có thể làm giảm triển vọng đạt được hòa bình và ổn định lâu dài tại Ukraine.

Trả lời báo giới tại Moskva, ông Ushakov cho rằng các đề xuất mà châu Âu và Ukraine “đã đưa ra hoặc đang tìm cách đưa vào” dự thảo của Mỹ “không góp phần cải thiện nội dung văn kiện và cũng không làm gia tăng khả năng đạt được hòa bình lâu dài.”

Ông cũng cho biết phía Nga chưa được tiếp cận trực tiếp với bất kỳ nội dung sửa đổi chính thức nào trong dự thảo hòa bình của Mỹ, mà mới chỉ nắm thông tin thông qua truyền thông sau các cuộc tham vấn gần đây giữa Mỹ, châu Âu và Ukraine tại Thủ đô Berlin (Đức).

Cũng theo quan chức này của Nga, hiện không có bất kỳ chuẩn bị nào cho cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine, và rằng sáng kiến về cuộc gặp “chưa bao giờ được thảo luận một cách nghiêm túc.”

Những thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn của Nga và Mỹ về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất vẫn đang tiếp diễn.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Đặc phái viên Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, kiêm Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev, ngày 21/12 cho hay các cuộc đàm phán với Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner tại thành phố Miami (bang Florida) đang diễn ra theo hướng xây dựng và sẽ tiếp tục trong ngày 21/12.

Theo phía Nga, đây là một phần trong nỗ lực ngoại giao của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm qua tại Ukraine.

Về các tiếp xúc song phương khác, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nếu có đủ thiện chí chính trị từ hai phía.

Hãng RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhắc lại việc Tổng thống Macron gần đây đã bày tỏ sẵn sàng trao đổi với Tổng thống Putin.

Trước đó, phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels hôm 19/12, Tổng thống Macron cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần chuẩn bị cho khả năng đối thoại với Nga trong trường hợp các nỗ lực hiện nay không mang lại hòa bình bền vững cho Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, trong kịch bản đó, việc tiến hành các cuộc tiếp xúc ở cấp cao giữa EU và Nga được xem là cần thiết, và EU cần xây dựng tiếng nói chung trước khi đối thoại.

Liên quan đến khả năng diễn ra điện đàm giữa hai Tổng thống Mỹ và Nga, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết hiện chưa có kế hoạch cụ thể cho việc này và việc thu xếp sẽ diễn ra rất nhanh khi cần thiết.

Trong khi đó, châu Âu vẫn tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine trên nhiều phương diện. Ngày 19/12, các nhà lãnh đạo EU nhất trí cung cấp 90 tỷ euro (tương đương 106 tỷ USD) cho Ukraine trong hai năm tới để hỗ trợ nước này củng cố năng lực quốc phòng và nhu cầu tái thiết kinh tế.

Số tiền này sẽ được cung cấp thông qua hình thức cho vay trên thị trường tài chính, thay vì sử dụng trực tiếp tài sản của Nga bị phong tỏa.

Hiện trường một vụ tấn công của Nga xuống quận Sviatoshinskyi, Thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 31/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ở cấp độ song phương, phát biểu khi tới thăm Kiev, Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro khẳng định nước này sẵn sàng triển khai lực lượng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau khi xung đột tại đây kết thúc, phù hợp với khuôn khổ các bảo đảm an ninh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đối tác phương Tây.

Trong chuyến thăm, ông Montenegro cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky và hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác sản xuất thiết bị ngầm không người lái.

Trước đó, hồi tháng Năm, hai nước cũng đã ký thỏa thuận an ninh song phương 10 năm, với cam kết của Lisbon sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Trong khi đó, Ba Lan ngày 20/12 đề xuất hỗ trợ pháp lý và hậu cần cho Ukraine trong trường hợp Kiev tổ chức bầu cử, đặc biệt trong bối cảnh có hàng triệu công dân Ukraine đang sinh sống tại Ba Lan và các nước châu Âu khác.

Chủ tịch Quốc hội Ba Lan Włodzimierz Czarzasty đưa ra cam kết trên trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky khi nhà lãnh đạo Ukraine đến thăm thủ đô Vácsava.

Chủ tịch Quốc hội Czarzasty nói rõ cả ông và Phó Chủ tịch Quốc hội Monika Wielichowska đêu đã thảo luận về phương án hỗ trợ tổ chức các cuộc bầu cử tiềm năng trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và được nhà lãnh đạo Ukraine đón nhận một cách tích cực.

Dự kiến, nhóm làm việc đặc biệt sẽ được thành lập sau các cuộc thảo luận để triển khai các phương án hỗ trợ cụ thể.

Cùng ngày, tân Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Jaromír Zůna tuyên bố nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine với trọng tâm ưu tiên là các sáng kiến cung cấp đạn dược và hiện đại hóa năng lực phòng thủ. Tuy nhiên, Séc sẽ không tham gia bảo lãnh các khoản vay chung của EU dành cho Kiev./.

