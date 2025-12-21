Moskva cáo buộc châu Âu tự loại khỏi tiến trình đàm phán an ninh Nga–Mỹ

Phó đại diện của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Maxim Buyakevich cho rằng, việc châu Âu kiên quyết tiếp tục xung đột vũ trang ở Ukraine đồng nghĩa với việc khu vực này trên thực tế đã tự loại mình khỏi các cuộc đàm phán an ninh với Nga và Mỹ.



Bình luận về các cuộc tiếp xúc Nga–Mỹ liên quan tới tương lai cấu trúc an ninh châu Âu, ông Buyakevich nhấn mạnh: “Châu Âu đã tự loại mình khỏi tiến trình đàm phán tiềm năng khi khăng khăng duy trì chiến tranh và các hoạt động quân sự."

Ông Buyakevich cho biết thêm, việc phái đoàn Mỹ liên tiếp không đề cập tới vấn đề Ukraine trong 7 phiên họp liên tiếp của Hội đồng Thường trực OSCE là một dấu hiệu đáng chú ý.

Quan chức Nga lập luận: “Họ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề này. Vì sao? Bởi vì một tiến trình đàm phán đang diễn ra. Về phía chúng tôi, chúng tôi tập trung chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) và các nước châu Âu. Trong các phát biểu của mình, chúng tôi hầu như không nhắc tới Mỹ, ngoại trừ việc ghi nhận những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong tiến trình đàm phán."



Kể từ giữa tháng 11, Mỹ đã thúc đẩy một kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine. Ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đặc phái viên của Tổng thống Trump là ông Witkoff cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner tại Điện Kremlin.

Chuyến thăm của các đại diện Mỹ tới Nga liên quan tới việc thảo luận kế hoạch hòa bình của Washington về Ukraine. Điện Kremlin khẳng định Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán và cam kết thực hiện các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ).

Bên cạnh đó, Phủ Tổng thống Pháp ngày 21/12 hoan nghênh việc Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, sau khi nhà lãnh đạo Pháp cho rằng châu Âu nên nối lại tiếp xúc với Nga nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.



Điện Elysee khẳng định: “Tín hiệu từ Điện Kremlin công khai đồng thuận với cách tiếp cận này là điều đáng hoan nghênh. Chúng tôi sẽ quyết định trong những ngày tới về phương thức triển khai phù hợp nhất."

Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Pháp nhấn mạnh mọi cuộc thảo luận với Moskva sẽ được tiến hành “minh bạch hoàn toàn” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các đồng minh châu Âu, đồng thời mục tiêu vẫn là đạt được một nền “hòa bình vững chắc và lâu dài” cho Ukraine.



Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Tổng thống Putin “bày tỏ sẵn sàng đối thoại” với người đồng cấp Pháp.



Trong tuần này, Tổng thống Macron bày tỏ quan điểm châu Âu nên nối lại đối thoại với ông Putin, thay vì để Mỹ đơn phương dẫn dắt các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.



Phủ Tổng thống Pháp cho rằng “việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine và lập trường cứng rắn của Tổng thống Putin đã chấm dứt mọi khả năng đối thoại” trong 3 năm qua.

Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh: “Khi triển vọng về một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình trở nên rõ ràng hơn, việc đối thoại với Tổng thống Putin lại trở nên cần thiết."

Trong nỗ lực hòa giải, Mỹ đang tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột vào cuối tuần này tại bang Florida. Các cuộc đàm phán do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner làm trung gian, với một bên là các đại diện Ukraine và châu Âu, và bên còn lại là đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev – người đã tới Florida ngày 20/12.



Tổng thống Zelensky từng tuyên bố Washington đã đề xuất một khuôn khổ đàm phán 3 bên, đánh dấu lần đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa Moskva và Kiev sau nửa năm. Tuy nhiên, Điện Kremlin ngày 21/12 đã bác bỏ khả năng diễn ra các cuộc đàm phán 3 bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ./.

