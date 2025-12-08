Triều cường dâng cao, tuyến Quốc lộ 1 qua Cà Mau ngập sâu

Triều cường dâng cao khiến cho đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Cà Mau bị ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn.

Theo ghi nhận, từ sáng đến trưa ngày ngày 8/12, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Vĩnh Mỹ, phường Láng Tròn, phường Giá Rai và phường Tân Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau vẫn còn bị ngập.

Triều cường dâng cao, có nơi ngập hơn nửa bánh xe máy, khiến cho việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các em học sinh di chuyển đến trường vào buổi sáng và tan tầm vào buổi trưa.

Những vị trí bị ngập sâu nằm giáp với sông Cà Mau-Bạc Liêu, nên mỗi khi triều cường dâng cao thường gây ngập rất nhanh, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân tại các khu vực này.

Anh Đặng Văn Đông (ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) cho biết, triều cường dâng cao gây ngập Quốc lộ 1 đã xuất hiện 3-4 ngày nay, thường là vào buổi sáng, khiến cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân khu vực ngập bị đảo lộn, buôn bán ế ẩm, các phương tiện di chuyển chậm, có người không dám chạy, phải chờ nước rút, có người sợ trễ giờ làm nên buộc lòng di chuyển dù biết nước ngập sâu.

Theo bản tin cảnh báo ngập lụt trên khu vực tỉnh Cà Mau, tại trạm Thuỷ văn Gành Hào, vào ngày 8/12 mực nước trên sông Gành Hào cao 256cm xuất hiện vào lúc 3h30.

Theo cảnh báo, mực nước trên các sông, kênh rạch vùng ven biến còn ở mức cao trong 2-3 ngày tới; biên độ triều và vận tốc dòng chảy lớn dễ gây ra tình trạng xói, lở đất ở khu vực ven sông/kênh, khu vực xung yếu, vùng ngoài đê bao... nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng, thấp, ven sông, ven biển.

Hiện nay, trên các kênh, rạch trong nội đồng mực nước đang ở mức cao ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh... và có thể gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Thời gian ngập sâu vào các khoảng thời gian từ 5h-9h sáng và 16h-20h30 hàng ngày.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường và đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các vị trí, đoạn đường bị hư hỏng, ngập úng, vị trí cống bị hư hỏng nắp cống; chủ động có giải pháp phòng ngừa, hướng dẫn, cảnh báo để người tham gia giao thông biết, tránh xảy ra tai nạn, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao kiểm tra, rà soát hệ thống thủy lợi, đê, bờ bao, cống ngăn mặn nhằm hạn chế nước trên hệ thống sông, kênh rạch tại Cà Mau dâng cao do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp triều cường, gây ngập khu vực đô thị, vùng trũng, ven sông và ven biển; đồng thời, kịp thời gia cố các vị trí xung yếu, hướng dẫn người dân bảo vệ cây trồng, vật nuôi, thủy sản và triển khai chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất theo đúng quy định.

Trước thực trạng đợt triều cường dâng cao, gây ảnh hưởng đến đời sống, lưu thông của người dân, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm 2025), Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức ngày 8/12, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cụ thể, cử tri phản ánh, hệ thống cống thoát nước trên tuyến Quốc lộ 1 bị tắc nghẽn, nước không thoát được. Khi triều cường dâng, nước tràn lên mặt đường gây ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Do đó, cử tri kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp khắc phục tình trạng trên.

Về kiến nghị này, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Xây dựng phối hợp với Khu Quản lý đường bộ IV chỉ đạo đơn vị thi công xử lý đảm bảo tiêu thoát nước trên mặt đường tuyến Quốc lộ 1.

Theo ghi nhận, kể từ đầu tháng 10/2025, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có nhiều đợt triều cường dâng cao, khiến cho nhiều khu vực nội ô thành thị, như phường Bạc Liêu, phường An Xuyên, phường Tân Thành, phường Lý Văn Lâm… và các khu vực trũng thấp ở các vùng nông thôn thuộc xã Ninh Quới, xã Hồng Dân, xã Hòa Bình...

Đặc biệt, nhiều đoạn tuyến trên quốc lộ 1 qua địa phận xã Vĩnh Mỹ, phường Láng Tròn, phường Giá Rai, phường Tân Thành…bị ngập sâu do triều cường, có nơi ngập hơn 40cm nước, khiến cho việc đi lại, cũng như sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh sản xuất cũng bị ảnh hưởng./.

