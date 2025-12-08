Quảng Trị: Hai xe va chạm trên cao tốc Bắc-Nam, 2 người tử vong

Sáng 8/12, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua xã vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km635+450 (hướng Bắc-Nam) thuộc địa bàn xã Bố Trạch xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 61C-327.54 kéo rơmooc 63R-004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1966, trú tại xã Vỹ Quý, Tiền Giang) điều khiển và xe ôtô tải biển kiểm soát 36H - 054.67 do tài xế Trần Văn Trung (sinh năm 1998, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chạy cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương, xe tải biển kiểm soát 36H-054.67 bị hư hỏng nặng phần đầu.

Vụ tai nạn khiến tuyến cao tốc (hướng Bắc-Nam) bị ùn tắc kéo dài nhiều km. Các phương tiện lưu thông hướng Bắc-Nam phải chuyển hướng rẽ xuống đường mòn Hồ Chí Minh tại nút giao Phong Nha để tiếp tục hành trình.

Nhận tin báo, Cảnh sát giao thông, đơn vị quản lý đường cao tốc đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Đến 8 giờ ngày 8/12, cao tốc Bắc-Nam vẫn ùn tắc./.

Số vụ tai nạn giao thông giảm 22,19% trong 11 tháng năm 2025 11 tháng năm 2025 (tính từ 15/12/2024 đến 14/11/2025), toàn quốc xảy ra 16.938 vụ tai nạn giao thông, khiến 9.549 người thiệt mạng, làm bị thương 11.224 người.