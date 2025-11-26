Lạng Sơn: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người thương vong

Chiều 26/11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ôtô con và xe tải khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26/11, tại Km 41, Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn) xe ô tô 7 chỗ hiệu Avanza biển kiểm soát 19A- 48313 chở 6 người di chuyển theo hướng Lạng Sơn về Hà Nội đã va chạm mạnh với xe tải chở vật liệu đi ngược chiều.

Hậu quả là 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng; xe ôtô 7 chỗ hư hỏng nặng, gần như nát phần đầu. Các trường hợp bị thương đã được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng cấp cứu.

Sau khi xảy ra tai nạn, Quốc lộ 1A bị ùn tắc cục bộ gần 10km. Lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông theo hướng Quốc lộ 1A cũ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 17 giờ cùng ngày, đoạn đường khu vực này đã lưu thông được một làn đường. Các phương tiện có thể di chuyển chậm theo sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng địa phương.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Lãnh đạo tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đã thăm hỏi các gia đình có người thương vong và hỗ trợ 5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong, 2 triệu đồng với mỗi người bị thương./.

