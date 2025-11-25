Toàn quốc xảy ra 1.527 vụ tai nạn giao thông khiến 823 người chết trong 1 tháng

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, qua tổng hợp từ báo cáo nhanh của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho thấy trong tháng 11 (tính từ ngày 15/10 đến ngày 14/11), toàn quốc xảy ra 1.527 vụ tai nạn giao thông khiến 823 người thiệt mạng và làm bị thương 1.055 người.

So với cùng kỳ năm 2024, giảm 467 vụ (23,42%), giảm 181 người thiệt mạng (18,03%) và giảm 337 người bị thương (24,21%).

Trong số đó, đường bộ xảy ra 1.517 vụ khiến 816 người thiệt mạng, làm bị thương 1.054 người, giảm 465 vụ (23,46%), giảm 177 người thiệt mạng (17,82%) và giảm 337 người bị thương (24,23%) so với cùng kỳ năm 2024.

Đường sắt xảy ra 6 vụ, khiến 4 người thiệt mạng, làm bị thương 1 người, giảm 4 vụ (40%), giảm 4 người thiệt mạng (50%) và số người bị thương không thay đổi.

Đường thủy xảy ra 3 vụ, khiến 3 người thiệt mạng, không có người bị thương, tăng 1 vụ (50%), tăng 1 người thiệt mạng (50%), số người bị thương không thay đổi.

Hàng hải xảy ra 1 vụ, không có người thiệt mạng, không có người bị thương, tăng 1 vụ, giảm 1 người thiệt mạng (100%), số người bị thương không thay đổi.

Trong tháng 11/2025, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 26 báo cáo an toàn bắt buộc và 1 báo cáo tự nguyện, xảy ra 6 sự cố mức D, tăng 2 sự cố so với cùng kỳ năm 2024. Có 4 sự cố nguyên nhân do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay, 2 sự cố do yếu tố thời tiết và con người (người lái tàu bay, kiểm soát viên không lưu).

Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 11 tháng năm 2025 (tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/11/2025), toàn quốc xảy ra 16.938 vụ tai nạn giao thông, khiến 9.549 người thiệt mạng, làm bị thương 11.224 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 4.831 vụ (22,19%), giảm 652 người thiệt mạng (6,39%) và giảm 4.774 người bị thương (29,84%).

Tai nạn giao thông đường bộ chiếm chủ yếu với 16.797 vụ, khiến 9.451 người thiệt mạng, làm bị thương 11.192 người, giảm 4.796 vụ (22,21%), giảm 633 người thiệt mạng (6,28%) và giảm 4.774 người bị thương (29,90%) so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là đường sắt với 93 vụ, khiến 63 người thiệt mạng, làm bị thương 23 người, giảm 26 vụ (21,85%), giảm 20 người thiệt mạng (24,10%) và giảm 3 người bị thương (11,54%).

Tuyến đường thủy ghi nhận 42 vụ tai nạn giao thông, khiến 30 người thiệt mạng, làm bị thương 9 người, giảm 9 vụ (17,65%), giảm 1 người thiệt mạng (3,23%) và tăng 3 người bị thương (50%). Còn tuyến hàng hải xảy ra 6 vụ, khiến 5 người thiệt mạng, không có người bị thương, không thay đổi về số vụ và số người bị thương nhưng tăng 2 người thiệt mạng (66,67%).

Cũng trong 11 tháng qua, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 248 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 1 sự cố mức B, 2 sự cố mức C, 61 sự cố mức D và 184 vụ việc mức E, không xảy ra tai nạn. Ngoài ra Cục còn nhận được 32 báo cáo tự nguyện trong kỳ.

Phân loại theo nguyên nhân, có 1 sự cố đang đánh giá mức C đang được Cục Hàng không Việt Nam tiến hành điều tra. 30 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay. 26 sự cố do con người (20 sự cố do lỗi của tổ lái và 1 sự cố do lỗi của nhân viên kỹ thuật, 1 sự cố do tổ lái và nhân viên kỹ thuật, 1 sự cố do nhân viên phục vụ mặt đất, 1 sự cố do tiếp viên hàng không, 2 sự cố do kiểm soát viên không lưu). Năm sự cố do yếu tố thời tiết. Hai sự cố do chim va đập tàu bay./.

Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông Năm nay, ngày 16/11/2025, với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai," Việt Nam cùng thế giới tổ chức lần thứ 13 các hoạt động hưởng ứng sự kiện này, nhằm tưởng niệm những nạn nhân xấu số.