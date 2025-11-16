Xã hội

Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Năm nay, ngày 16/11/2025, với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai," Việt Nam cùng thế giới tổ chức lần thứ 13 các hoạt động hưởng ứng sự kiện này, nhằm tưởng niệm những nạn nhân xấu số.

2025-11-13-vn-ngay-the-gioi-tuong-niem-atgt-ngoc.jpg

Ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức công nhận và chọn Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm là “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông."

Năm nay, ngày 16/11/2025, với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai," Việt Nam cùng thế giới tổ chức lần thứ 13 các hoạt động hưởng ứng sự kiện này, nhằm tưởng niệm những nạn nhân xấu số, chia sẻ mất mát với gia đình họ, đồng thời tự nhắc nhở mỗi người về giá trị vô giá của sự an toàn trong cuộc sống.

Đây cũng là dịp để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, với những thông điệp quen thuộc nhưng luôn cấp thiết./.

