Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ấn Độ, nhiều người thiệt mạng

Sáng 3/11, xe tải chở đá dăm bê tông đã đâm trực diện vào xe buýt ở bang Telangana, miền Nam Ấn Độ khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.



Chính quyền địa phương xác nhận vụ tai nạn xảy ra gần thị trấn Chevalla thuộc bang Telangana. Chiếc xe buýt thuộc sở hữu nhà nước gặp nạn khi đang chở khoảng 70 hành khách và đang trên đường đến thành phố Hyderabad.

Phần đầu xe buýt bị biến dạng nghiêm trọng, khiến nhiều hành khách mắc kẹt bên trong.



Giám đốc bệnh viện Chevalla Rajendra Prasad cho biết 20 thi thể đã được chuyển đến nhà xác và sẽ được bàn giao cho gia đình sau khi xác minh danh tính.



Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.



Trước đó 1 ngày, một vụ tai nạn thảm khốc cũng đã xảy ra ở bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ, trong đó một xe nhỏ chở khách hành hương đã đâm vào một xe tải đỗ bên đường, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Ấn Độ: Xe bồn phát nổ sau tai nạn giao thông khiến nhiều người thương vong Chiếc xe bồn chở khí đốt hóa lỏng phát nổ sau khi va chạm với một xe bán tải ở bang miền Bắc Punjab của Ấn Độ, khiến ít nhất bốn người tử vong và 30 người bị bỏng.