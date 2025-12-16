Mỹ tấn công 3 tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương

Ngày 15/12, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ thông báo đã tấn công 3 tàu nghi chở ma túy trên vùng biển quốc tế thuộc phía Đông Thái Bình Dương, khiến 8 đối tượng thiệt mạng.

Theo thông tin đăng tải trên trang X, cơ quan tình báo Mỹ xác nhận 3 tàu trên tham gia hoạt động buôn bán ma túy do các tổ chức khủng bố điều hành và di chuyển theo lộ trình trùng với các tuyến vận chuyển ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương.

Bộ Tư lệnh miền Nam cho biết chiến dịch tấn công được tiến hành theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth, tiêu diệt “8 đối tượng buôn bán ma túy là nam giới.”

Từ đầu tháng 9 đến nay, Lầu Năm Góc đã đánh chìm hơn 25 tàu nghi chở ma túy trên vùng biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương, làm ít nhất 95 đối tượng thiệt mạng.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố quân đội Mỹ sẽ “sớm” bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào hoạt động buôn bán ma túy ở khu vực Caribe.

Mỹ đã hiện diện quân sự đáng kể tại khu vực Caribe trong 4 tháng qua, phần lớn tập trung ở khu vực ngoài khơi Venezuela, với lý do đẩy mạnh chống buôn bán ma túy. Tuy nhiên, hoạt động này của Mỹ đang làm gia tăng căng thẳng với Venezuela.

Tuần trước, Mỹ thu giữ một tàu chở dầu gần bờ biển Venezuela, đồng thời công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 3 người thân của gia đình Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, một doanh nhân và 6 công ty tham gia vận chuyển dầu mỏ từ Venezuela./.

