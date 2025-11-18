Đời sống

Bỉ bắt giữ 8 nghi phạm ma túy âm mưu ám sát Trưởng công tố Brussels

Theo Văn phòng Công tố liên bang, cảnh sát đã thực hiện vụ bắt giữ khi tiến hành 18 cuộc khám xét, chủ yếu ở thủ đô Brussels, vào sáng cùng ngày sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng trước đó.

Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Ngày 18/11, giới chức Bỉ cho biết lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ 8 đối tượng tình nghi liên quan đến âm mưu ám sát Trưởng công tố Brussels Julien Moinil.

Các nghi phạm chính được cho là có tiền án liên quan đến buôn bán ma túy có tổ chức và tình nghi hoạt động trong “thế giới tội phạm ngầm Albania.”

Hiện nhà chức trách đang tiến hành thẩm vấn các đối tượng trên.

Cuộc điều tra được khởi động từ tháng 7 vừa qua sau khi phát hiện âm mưu ám sát Trưởng công tố Moinil.

Theo công tố viên liên bang Ann Fransen, kết quả điều tra cho thấy cần phải có các biện pháp bảo vệ tốt hơn cho đội ngũ thẩm phán và lực lượng cảnh sát của nước này, vốn là những người luôn phải chống lại các nhóm tội phạm có tổ chức.

Nằm ở Tây Bắc của châu Âu, Bỉ từ lâu đã trở thành cửa ngõ của các băng nhóm buôn bán ma túy vào khu vực. Gần đây, thủ đô Brussels chứng kiến làn sóng gia tăng các vụ giải quyết tranh chấp bằng súng đạn giữa các băng đảng ma túy, hiện tượng trước đây chủ yếu chỉ xảy ra ở thành phố cảng Antwerp./.

