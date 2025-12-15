Mỹ: Công bố danh tính nghi phạm trong vụ xả súng tại Đại học Brown

Ngày 14/12, giới chức trách Mỹ đã xác định đối tượng bị tạm giữ liên quan đến vụ xả súng đẫm máu tại Đại học Brown, thành phố Providence, bang Rhode Island, là Benjamin Erickson, 24 tuổi, người gốc bang Wisconsin, từng phục vụ trong Lục quân Mỹ.

Tờ New York Post đưa tin nghi can bị bắt giữ vào rạng sáng 14/12 (giờ địa phương) tại một khách sạn ở Coventry, bang Rhode Island, sau cuộc truy lùng kéo dài khoảng 11 giờ.

Theo hồ sơ công khai, Erickson chuyển đến sinh sống tại thủ đô Washington từ năm 2024 và đã đăng ký cử tri với khuynh hướng ủng hộ việc trao quy chế bang cho Washington, DC.

Giới chức xác nhận đối tượng từng phục vụ trong Lục quân Mỹ trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 11/2024.

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 13/12 (giờ địa phương), khi các sinh viên đang tham gia buổi ôn thi cuối khóa trong khuôn viên trường. Tay súng đã bắn hơn 40 viên đạn từ súng ngắn cỡ 9mm, làm 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người bị thương.

Giới chức cho biết Erickson hiện không phải là sinh viên của Đại học Brown, song đang điều tra khả năng nghi can từng theo học hoặc có mối liên quan nào khác với cơ sở giáo dục này.

Bên cạnh đó, các điều tra viên cũng xem xét khả năng Erickson có tiền sử các vấn đề tâm thần kéo dài.

Trong quá trình khám xét phòng khách sạn nơi Erickson lưu trú, cảnh sát đã thu giữ 1 khẩu súng lục ổ quay và 1 khẩu súng ngắn được gắn thiết bị chiếu tia laser đặc biệt.

Theo giới chức, chính chi tiết về thiết bị này đã giúp lực lượng chức năng lần ra manh mối quan trọng để xác định nghi can.

Giới chức cho biết Erickson khai rằng y ở trong phòng khách sạn suốt thời gian xảy ra vụ xả súng, tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có quyết định truy tố chính thức.

Erickson hiện vẫn bị tạm giữ với tư cách người có liên quan để phục vụ điều tra, với sự hỗ trợ kỹ thuật truy dấu vị trí từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI)./.

