Đừng kết hợp cà phê với những thực phẩm này nếu không muốn hại tiêu hóa

Một tách càphê buổi sáng có thể mang lại năng lượng và lợi ích chống oxy hóa, nhưng kết hợp sai thực phẩm có thể khiến dạ dày khó chịu, giảm hấp thụ dinh dưỡng và thậm chí tác động xấu đến tim mạch.

Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm bạn nên tránh khi uống càphê để cơ thể hấp thụ tối ưu và hạn chế các tác dụng phụ.

1. Trái cây họ cam quýt

Càphê và các loại trái cây họ cam quýt như cam, quýt, bưởi đều có tính axit. Kết hợp cả hai có thể gây trào ngược dạ dày thực quản (GERD), ợ nóng, buồn nôn hoặc khó tiêu, đặc biệt với người nhạy cảm về dạ dày.

Theo Cleveland Clinic, axit trong càphê kết hợp với acid citric từ cam quýt có thể làm kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến khó chịu kéo dài nếu lặp lại thường xuyên.

Gợi ý: Ăn trái cây cách thời điểm uống càphê 30-60 phút để giảm kích ứng dạ dày.

2. Thực phẩm chiên rán

Các loại thực phẩm chiên rán giàu chất béo bão hòa và natri. Khi kết hợp với càphê, đặc biệt uống hơn 3 tách mỗi ngày, nguy cơ rối loạn lipid máu tăng, làm tăng cholesterol LDL (xấu) và giảm cholesterol HDL (tốt).

Tiêu thụ chất béo bão hòa cùng caffeine có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. (Ảnh: iStock)

Nghiên cứu từ Harvard T.H. Chan School of Public Health cho thấy việc tiêu thụ chất béo bão hòa cùng caffeine có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Gợi ý: Chọn bữa sáng nhẹ nhàng, nướng hoặc luộc thay vì chiên rán khi uống càphê.

3. Sữa

Mặc dù sữa cung cấp canxi và protein, caffeine trong càphê có thể làm giảm hấp thụ canxi. Theo Johns Hopkins Medicine, lượng canxi không hấp thụ sẽ bài tiết qua nước tiểu, tăng nguy cơ sỏi thận hoặc loãng xương nếu lặp lại lâu dài.

Gợi ý: Nếu muốn uống càphê sữa, cân nhắc uống càphê trước hoặc sau khi ăn sữa ít nhất 1 giờ để tối ưu hấp thụ dinh dưỡng.

4. Thực phẩm giàu natri

Uống nhiều càphê kết hợp với đồ ăn mặn có thể làm tăng huyết áp. WHO khuyến cáo hạn chế natri ở mức 2.300 mg mỗi ngày để giảm nguy cơ tăng huyết áp và các vấn đề tim mạch.

Gợi ý: Tránh ăn đồ hộp, snack mặn hoặc phômai mặn cùng lúc với càphê.

5. Thực phẩm lên men

Kim chi. (Ảnh: iStock)

Kim chi, dưa cải chua, miso hay tempeh là thực phẩm lên men giàu lợi khuẩn, tốt cho tiêu hóa. Tuy nhiên, kết hợp với càphê có thể gây đầy hơi, chướng bụng do tác dụng cộng hưởng của axit.

Theo nghiên cứu của Cleveland Clinic, axit trong càphê và thực phẩm lên men có thể kích thích hệ tiêu hóa quá mức, đặc biệt với người mới thử kết hợp này.

Gợi ý: Uống càphê trước hoặc sau khi ăn thực phẩm lên men khoảng 30-60 phút để hệ tiêu hóa thích ứng.

Cách bổ sung càphê vào chế độ ăn lành mạnh

Càphê là nguồn polyphenol và các chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe. FDA khuyến cáo lượng caffeine tối đa là 400 mg mỗi ngày ( khoảng 3-4 tách). Người nhạy cảm với caffeine nên giảm lượng theo phản ứng cơ thể.

Tránh càphê đóng gói chứa phụ gia, chất tạo ngọt nhân tạo; thay vào đó, bạn có thể dùng quế, nhục đậu khấu hoặc bột ca cao để tạo hương vị tự nhiên mà vẫn kiểm soát lượng đường./.

