Gợi ý 4 món từ gạo lứt dễ chế biến, vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng

Gạo lứt là loại gạo được xay xát, chỉ bỏ lớp vỏ trấu và giữ nguyên lớp vỏ cám. Chính vì thế loại gạo này rất giàu dinh dưỡng và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Thành phần dinh dưỡng có trong gạo lứt như tinh bột, chất đạm, chất xơ, chất béo, và các nguyên tố vi lượng như magie, canxi, sắt, selen… hay các chất vitamin như B1, B2, B3, B6; có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe như hỗ trợ giảm cân, tốt cho người bệnh tiểu đường, giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện chức năng gan.

Dưới đây là những món ăn từ gạo lứt đơn giản tại nhà, vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng, có thể bổ sung vào thực đơn ăn uống hàng ngày.

Sữa gạo lứt

Nguyên liệu: Gạo lứt đỏ hoặc gạo lứt tím Đậu đỏ/đậu đen (nếu thích) Sữa tươi không đường Đường la hán quả/đường ăn kiêng/mật ong Cách nấu Gạo và đậu làm sạch qua với nước Sau đó bắc nồi lên bếp, để nồi nóng, cho gạo và đậu vào nồi rang qua rang lại với lửa nhỏ tầm 2-3 phút Sau khi mùi gạo thơm, cho khoảng 1 lít nước lọc (tăng giảm nước tùy theo lượng gạo nấu) vào nồi, đun khoảng 10p rồi tắt bếp Đổ hỗn hợp vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn hỗn hợp Cho hỗn hợp qua ray, lược bỏ phần hạt còn thừa, giữ lại phần nước gạo và đậu Cho phần nước đó lên bếp, đun cùng sữa tươi không đường, đun với lửa nhỏ Cho đường hoặc mật ong tạo vị ngọt tự nhiên Đun khoảng 10 phút là bạn đã có ngay thành phẩm sữa gạo lứt thơm lừng Sau khi đun xong, bạn để sữa nguội, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 1-3 ngày. Nên sử dụng ngay sau khi nấu để sữa được thơm ngon nhất có thể.

Sữa gạo lứt.

Sữa gạo lứt là một loại thức uống rất dinh dưỡng, phù hợp trong quá trình giảm cân. Tự nấu tại nhà vừa đơn giản, vừa đảm bảo an toàn tự nhiên, không quá nhiều đường và không có phụ gia hay bột béo đi kèm.

Cơm chiên gạo lứt

Nguyên liệu Cơm gạo lứt nấu chín Thịt đùi gà philê Trứng gà Đậu Hà Lan Cà rốt Bắp Mỹ Tỏi băm Hành lá Nước tương Gia vị (muối, bột ngọt, tiêu, đường, hạt nêm) Cách nấu Cho vào tô 400gr cơm gạo lứt, thêm 2 quả trứng gà, thêm 2 muỗng càphê hạt nêm rồi trộn đều Bạn bắc chảo lên bếp, mở lửa vừa phi thơm 5gr tỏi rồi cho cơm gạo lứt đã trộn vào chiên khoảng 5 phút cho đến khi hạt cơm tơi và khô. Thịt đùi gà philê rửa sạch với nước muối loãng, để ráo sau đó cắt miếng nhỏ vừa ăn. Cà rốt (gọt vỏ) bạn rửa sạch để ráo sau đó cắt hạt lựu. Đậu Hà Lan rửa sạch để ráo. Bắp Mỹ rửa sạch rồi tách hạt. Hành lá rửa sạch cắt nhỏ. Bắc chảo lên bếp, mở lửa vừa phi thơm 5 gr tỏi rồi cho gà phi lê vào xào khoảng 5 phút cho săn thịt lại. Khi thấy thịt gà đã săn lại, bạn cho đậu Hà Lan, cà rốt, bắp Mỹ, cơm gạo lứt vào chảo đảo đều, rồi thêm 3 muỗng canh nước tương. Đảo đều chảo cơm thêm 3 phút trên lửa vừa rồi tắt bếp. Rắc lên mặt một ít hành lá, tiêu xay (nếu thích) là bạn đã hoàn thành món cơm chiên gạo lứt thơm ngon, đậm đà vị thịt gà và rau củ, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Ăn kèm với nước tương hoặc tương ớt đều ngon, sẽ ngon hơn khi ăn nóng!

Kimbap (cơm cuộn) rau củ gạo lứt

Cơm cuộn gạo lứt.

Nguyên liệu Rong biển cuộn kimbap (loại lá lớn, mỏng, chuyên dùng làm kimbap) Mành tre cuộn kimbap Cơm gạo lứt nấu chín Cà rốt Dưa leo Trứng gà Xúc xích Gia vị (muối, bột ngọt, tiêu, đường, hạt nêm) Cách làm Nấu cơm gạo lứt chín (nên cho nhiều nước, ưu tiên chọn loại gạo lứt mềm dẻo để món kimbap ngon hơn) Cà rốt, dưa leo, xúc xích sơ chế và cắt thành từng sợi. Riêng cà rốt sau khi cắt xong mang đi luộc chín Cho trứng gà vào chén, nêm gia vị vừa ăn. Đánh đều, chiên trứng chín, sau đó để nguội và cắt sợi Trải lá rong biển ra thớt sạch. Múc cơm rải đều lên, dùng muỗng ép chặt, chừa lại 1 phần nhỏ của lá rong biển không cần trải cơm để khi cuộn cơm sẽ không bị tràn ra ngoài. Cho cà rốt, dưa leo, trứng chiên cắt sợi lên phần cơm đã trải đều. Sau đó cuộn lại từ từ sao cho cuộn rong biển tròn và chặt để khi cắt thành khoanh nhỏ cuộn cơm không bị vỡ Sau khi cuộn chặt, cắt thành từng khoanh nhỏ độ dày khoảng 1-2cm Bạn đã có một đĩa kimbap gạo lứt thơm ngon dinh dưỡng. Bạn có thể dùng chung với mè trắng, ruốc. Chấm kèm với sốt tương ớt làm tăng thêm vị giác. Ngoài ra, ở món này, bạn có thể cuộn cơm kết hợp với thịt bằm, thịt ức gà, hải sản để làm đa dạng thêm bữa ăn.

Thanh gạo lứt chà bông

Nguyên liệu Gạo lứt sấy khô/cốm gạo lứt Mật ong Các loại hạt đã chín tùy thích (hạt bí, hạt điều, hạnh nhân, óc chó,…) Dầu dừa organic Chà bông (ruốc) Cách làm Đầu tiên các bạn băm nhuyễn hoặc cắt nhỏ các loại hạt ra, sau khi cắt nhỏ, trộn hỗn hợp hạt vào gạo lứt sấy khô/cốm gạo lứt Bắc một chảo nhỏ lên bếp, các bạn cho một ít dầu dừa, mật ong và hỗn hợp hạt lúc nãy vào, đảo qua đảo lại khoảng 3-5 phút đến khi chảo chuyển sang màu caramel hơi vàng, có mùi thơm rồi tắt bếp Chuẩn bị khay nướng, lót giấy nến vào khay, sau đó trải đều hỗn hợp vừa làm lên, vừa dàn vừa nén thật chặt để bề mặt dính vào nhau thành 1 khối (để lúc cắt bánh không bị rời) Cho vào lò và để nhiệt độ khoảng 150 độ trong vòng 25 phút, lấy khay ra và kiểm tra bánh đã giòn chưa (tùy vào chế độ lò của bạn và khẩu vị của bạn, có thể nướng lần 2 nếu muốn giòn hơn) Sau khi đã đạt được độ giòn như mong đợi, bạn rắc chà bông lên bề mặt, cắt mạnh tay thành từng thanh nhỏ Bạn đã có ngay những thanh gạo lứt chà bông ngon như mua bên ngoài. Dùng ngon nhất khi vừa mới nướng, có thể bảo quản trong hộp thủy tinh đậy kín để giữ độ giòn khoảng 3-5 ngày. Nên sử dụng gạo lứt sấy khô có độ giòn nhiều để bánh được bảo quản lâu hơn và ngon hơn./.

