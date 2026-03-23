Nhật Bản: Ra mắt chiếc balo đặc biệt dành riêng cho các "tín đồ" sandwich

Bánh mỳ kẹp tam giác là một trong những mặt hàng điển hình trong các cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản. Với hình thức đẹp, hương vị thơm ngon và tính chất tiện lợi, đây được coi là một trong những món ăn nhanh được ưa thích nhất tại xứ sở Mặt trời mọc này.

Đặc biệt, món sandwich trứng kiểu Nhật còn trở thành một thương hiệu yêu thích tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Mỹ.

Mặc dù thành phần chỉ đơn giản gồm bánh mỳ sandwich, sốt mayo, trứng, gia vị, nhưng món bánh này lại vô cùng được ưa thích với vị umami đậm đà và ruột bánh mỳ trắng nhẹ như mây.

Sốt mayonnaise Nhật Bản, hay còn gọi là Kewpie mayo, chính là bí quyết tạo nên kết cấu và hương vị chính của món salad trứng này.

Tương tự như vậy, bánh mỳ Nhật Bản cũng được cho là mềm và xốp hơn những chiếc bánh ở nơi khác. Đặc biệt, có một loại bánh mỳ được đặt tên là bánh mỳ Hokkaido, được cho là loại bánh xốp mềm nhất trong các dòng bánh mỳ ngọt.

Một người đàn ông đã từng đăng tải video mình ăn thử món salad trứng Sando, còn gọi là Tamago Sando, mua từ 7-Eleven và gọi đó là món "bánh sandwich đẹp nhất thế giới" và là món mà anh ấy nhớ đến nhất tại Nhật Bản.

Sự tiện lợi và đủ chất, bao gồm cả tinh bột, đạm và rau khiến bánh kẹp trở thành lựachọn tuyệt vời cho bữa trưa của những người lao động, sinh viên và khách du lịch.

Vì vậy, hầu như ai cũng muốn mang theo trong hành lý một chiếc bánh xinh xắn như vậy để đảm bảo dinh dưỡng cho hành trình trước mắt.

Tuy nhiên, các đặc điểm cực kỳ mềm mịn, gói trong túi giấy thân thiện môi trường lại khiến chiếc bánh nhỏ này trở thành nỗi phiền muộn của nhiều thực khách.

Khi bỏ vào túi xách, những chiếc bánh có thể bị móp méo, thậm chí nghiền “dẹp lép” bởi điện thoại, máy tính xách tay, pin dự phòng, sách vở hoặc bất cứ cái gì khác bạn mang theo trong ngày hôm đó. Và ngay cả khi không bị các ngoại vật tác động, chiếc bánh cũng có thể bung ra khỏi giấy, và vương vãi khắp túi xách của khách hàng.

Bánh sandwich kiểu Nhật Bản. (Nguồn: Japan Today)

Nắm bắt được sự bất tiện đó, chuỗi cửa hàng quần áo Nhật Bản Yofuku no Aoyama đã giới thiệu một chiếc balo độc đáo với một phần ngăn đặc biệt để giữ bánh mỳ kẹp của bạn an toàn.

Chiếc túi, mà Yofuku no Aoyama đặt tên là “Multi-rucksack,” có một số yếu tố thiết kế hữu ích, như một túi ngoài có kích thước và vị trí giúp người dùng dễ dàng lấy ra hộp đựng thẻ đi lại hoặc gói khăn giấy ướt.

Thiết kế tinh tế và trang nhã cũng khiến nó phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Tuy nhiên, điều thực sự đột phá của chiếc balo này là một “túi võng,” như cách gọi của công ty, được treo bên ngoài, phía ngăn trên cùng của chiếc balo.

Đây là một phần không gian nhỏ khép kín, giúp cho đồ bên trong không bị xáo trộn bởi bất cứ thứ gì khác, và cũng không bị chèn ép theo hình dáng của chiếc balo.

Điều đó có nghĩa là nó sẽ giúp cho bánh kẹp sandwich, cơm nắm hoặc bất cứ thứ gì khác được an toàn và giữ nguyên hình dạng.

Mặc dù bánh mỳ kẹp ở các cửa hàng tiện lợi Nhật Bản nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khách du lịch nước ngoài, nhưng gần đây, những khách hàng trong nước lại đang cáo buộc rằng các nhà sản xuất đã có những “mẹo” để đẩy phần nhân bánh ra sát rìa bánh khiến chúng trông đầy đặn hơn thực tế.

Đây là một tình huống rất hiếm khi xảy ra tại Nhật, đất nước luôn nổi tiếng với lời khen ngợi “bánh thật giống hệt hình chụp trên vỏ hộp” từ những khách hàng nước ngoài.

Một nhóm những người làm nội dung số ở Nhật Bản thậm chí đã thử mua một loạt các thương hiệu bánh mỳ kẹp khác nhau để xem xét liệu những cáo buộc kia có đúng sự thật hay không?

Mặc dù kết quả kiểm tra cho thấy các hãng đã rất trung thực trong việc đảm bảo sự cân đối giữa lượng nhân bánh và vỏ bánh, nhưng tình huống này cũng đã phản ánh sự khó khăn của người dân Nhật Bản trong thời điểm này, giá tiêu dùng tăng cao đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của người dân./.

