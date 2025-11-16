Bộ sưu tập “Kẻ mộng du”: Khi truyền thống và hội họa bước lên sàn catwalk
Cao Minh Tiến sử dụng kỹ thuật ghép vải thủ công của đồng bào dân tộc - một di sản được nhà tạo mẫu xử lý nhuần nhuyễn để tạo nên vẻ đẹp vừa lạ mắt vừa giàu giá trị văn hóa cho 50 thiết kế.
#Thời trang truyền thống và hiện đại #Kỹ thuật ghép vải thủ công #Ảnh hưởng văn hóa Tây Bắc #Chủ đề nội tâm trong thiết kế #Sử dụng chất liệu dân tộc Việt Nam #Phong cách sáng tạo Cao Minh Tiến #Hợp tác nghệ sĩ nổi tiếng #Thông điệp phong cách riêng #Sự kết hợp giữa nghệ thuật và thời trang #Biểu tượng văn hóa Việt trong thời trang TP. Hà Nội