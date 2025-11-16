Bộ sưu tập “Kẻ mộng du”: Khi truyền thống và hội họa bước lên sàn catwalk

Văn hóa
Tối 15/11, trên sàn runway Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 diễn ra tại Hà Nội, nhà thiết kế Cao Minh Tiến đã chính thức trình làng bộ sưu tập mới mang tên “Kẻ mộng du.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Điểm nhấn mở màn là ca khúc “Ing lả ơi,” do chính nhà thiết kế Cao Minh Tiến thể hiện, khiến khán phòng không khỏi ngạc nhiên và mang đến cảm xúc đặc biệt cho đêm diễn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh mở màn show diễn nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, mở lối cho hành trình “mộng du” của bộ sưu tập. Cô diện thiết kế lấy cảm hứng từ dáng váy quấn, bộ trang phục được xử lý bằng chất liệu da bóng với kỹ thuật draping tạo phom sắc sảo. Phần áo khoác crop-top vai vuông phối các mảng denim và thổ cẩm tạo điểm nhấn mạnh mẽ, tôn lên tinh thần văn hóa trong ngôn ngữ thiết kế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Bộ sưu tập đã đưa khán giả bước vào một không gian thị giác ấn tượng, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa đầy cảm hứng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
“Kẻ mộng du” với hơn 50 thiết kế, gây ấn tượng mạnh ngay từ những thiết kế đầu tiên với những lớp chất liệu chồng xếp tinh tế, bảng màu hài hòa và cách kết hợp các yếu tố văn hóa mang đậm bản sắc Tây Bắc cùng nghệ thuật sơn mài truyền thống. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Các thiết kế sử dụng kỹ thuật ghép vải thủ công của đồng bào dân tộc - một di sản được nhà tạo mẫu xử lý nhuần nhuyễn để tạo nên vẻ đẹp vừa lạ mắt vừa giàu giá trị văn hóa. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Xuyên suốt bộ sưu tập là kỹ thuật xử lý chất liệu tinh tế, cách trang trí tỉ mỉ và những điểm nhấn bất ngờ đầy dụng công. Tất cả đã tạo nên một “Kẻ mộng du” đậm chất nghệ sỹ, riêng biệt và khó hòa lẫn, tiếp tục khẳng định phong cách riêng của Cao Minh Tiến trong dòng chảy thời trang đương đại Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
“Kẻ mộng du” không chỉ là một bộ sưu tập thời trang mà là hành trình nội tâm. Những đường cắt phá cách, chất liệu xếp lớp, cấu trúc bất định và các chi tiết thêu đính tinh xảo chuyển hóa cảm xúc thành hình khối và màu sắc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Vẫn khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam như hội họa sơn mài, tranh ghép vải dân tộc, gấm vóc và các kỹ thuật thêu đính đặc trưng, nhưng Cao Minh Tiến biến tấu theo hướng trẻ trung và hiện đại hơn, tạo nên ngôn ngữ kể chuyện bằng chất liệu và màu sắc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Mỗi thiết kế như một lát cắt trong tâm hồn người họa sỹ lúc trầm ấm, lúc dữ dội, khi lơ đãng, khi bùng nổ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Tinh thần dân tộc là mạch nguồn cảm hứng chủ đạo cho bộ sưu tập. Chất liệu gấm truyền thống, kỹ thuật thêu đính tỉ mỉ và hơi thở hội họa sơn mài được hòa quyện với xu hướng thời trang đương đại. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Show diễn thu hút sự chú ý khi quy tụ 50 người mẫu trình diễn, trong đó có đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như: diễn viên Tuấn Tú, Thu Quỳnh, Tú Oanh, Thanh Hương, Quang Anh, Bảo Hân, Sỹ Hưng, Vũ Tuấn Việt, ca sĩ Tuấn Cry… (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Gam đen chủ đạo như nền đêm sâu - nơi những suy tưởng và hỗn độn nội tâm mở ra, trở thành phông nền để các mảng màu rực rỡ mô phỏng tranh sơn dầu, sơn mài bùng nổ mạnh mẽ như tia sáng bất chợt của cảm hứng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Mỗi mùa mốt, Cao Minh Tiến đều mang đến một câu chuyện mới, một nguồn năng lượng sáng tạo mới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Xuyên suốt bộ sưu tập là kỹ thuật xử lý chất liệu tinh tế, cách trang trí tỉ mỉ và những điểm nhấn bất ngờ đầy dụng công. Tất cả đã tạo nên một “Kẻ mộng du” đậm chất nghệ sỹ, riêng biệt và khó hòa lẫn, tiếp tục khẳng định phong cách riêng của Cao Minh Tiến trong dòng chảy thời trang đương đại Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Những mùa trước, Cao Minh Tiến để lại dấu ấn với hình ảnh đậm chất dân gian qua quan họ Bắc Ninh trong “Đủng Đỉnh,” văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu trong “Thoải Mộng,” hay vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc được tái hiện mới lạ trong “Ẳn Xư Mờ Ấy O.” Với “Kẻ mộng du” lần này, nhà tạo mẫu đã góp phần mang đến một kết màn giàu cảm xúc cho Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025.(Ảnh: CTV/Vietnam+)
Qua từng thiết kế, Cao Minh Tiến khéo léo thể hiện thông điệp #PureStyleShines – Phong cách riêng tạo bản sắc. Và hơn hết, bộ sưu tập đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của anh: trẻ trung hơn, hiện đại hơn nhưng không đánh mất bản sắc dân gian và tinh thần thủ công Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Bộ sưu tập để lại dư âm về một giấc mộng nghệ thuật thăng hoa, khẳng định thông điệp: bản sắc riêng chính là phong cách, và khi được thể hiện trọn vẹn, thời trang sẽ tự tỏa sáng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Mỗi thiết kế đều mang dấu ấn sáng tạo của nhà tạo mẫu, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa đầy cảm hứng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Khép lại hành trình, vedette Bùi Quỳnh Hoa – Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trình diễn thiết kế dáng đuôi cá được xử lý theo hướng tái cấu trúc, kết hợp giữa denim, thổ cẩm thêu tay và các mảng đính kết thủ công tạo hiệu ứng thị giác nổi bật. Phần vai dựng phom mang tính điêu khắc, đối lập với phần tầng voan bồng nhẹ ở chân váy, tạo chuyển động mềm mại nhưng đầy kịch tính. Đây là thiết kế thể hiện rõ tay nghề và tư duy pha trộn chất liệu đặc trưng của Cao Minh Tiến. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Bộ sưu tập “Kẻ mộng du”: Khi truyền thống và hội họa bước lên sàn catwalk

Cao Minh Tiến sử dụng kỹ thuật ghép vải thủ công của đồng bào dân tộc - một di sản được nhà tạo mẫu xử lý nhuần nhuyễn để tạo nên vẻ đẹp vừa lạ mắt vừa giàu giá trị văn hóa cho 50 thiết kế.

