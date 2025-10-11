Áo dài tỏa sắc giữa Prague trong chương trình thời trang-nghệ thuật đặc biệt

Tối 10/10 (theo giờ địa phương), tại Trung tâm Sự kiện Hoàng Thành (Prague), chương trình thời trang-nghệ thuật đặc biệt "Thu trong nỗi nhớ” đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954-10/10/2025).

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Séc phối hợp cùng Nghệ nhân ưu tú-nhà thiết kế Lan Hương (đến từ Việt Nam) đồng tổ chức.

Chương trình quy tụ sự tham gia của Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Hội đồng Phu nhân, cùng nhiều hoa hậu, á hậu và người đẹp nhân ái Hoa hậu Áo dài Phu nhân Toàn châu Âu qua các thời kỳ. Sự hiện diện của họ mang đến sắc màu đa dạng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp Việt và thắt chặt tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Lấy cảm hứng từ Hà Nội mùa Thu và sắc hoa Hà thành, chương trình giới thiệu các bộ sưu tập áo dài đặc sắc của nhà thiết kế Lan Hương, biểu trưng cho nét duyên dáng, thanh lịch và chiều sâu văn hóa Việt.

Mỗi tà áo dài là một lát cắt nghệ thuật kể về Hà Nội - nơi có những gánh hàng hoa sớm, những con phố nhỏ bảng lảng sương Thu và vẻ đẹp bình dị, trữ tình đã trở thành ký ức trong lòng nhiều thế hệ người Việt.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Diệu Linh - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc - bày tỏ xúc động khi tham dự chương trình, đồng thời vinh dự được chào đón nghệ nhân áo dài Lan Hương với những thiết kế mang đậm dấu ấn không gian Hà Nội.

Bà nhấn mạnh không gian thưởng trà là một điểm nhấn văn hóa độc đáo, góp phần tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật và đời sống.

"Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa hướng về quê hương trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, mà còn là cầu nối giúp cộng đồng người Việt tại châu Âu thêm gắn bó, tự hào và tiếp tục gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam trên đất bạn,” bà chia sẻ.

Các em nhỏ và hội chị em thuộc Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu trong một tiết mục trình diễn áo dài. (Ảnh Việt Thắng/TTXVN)

Phát biểu tại chương trình, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, đánh giá cao đóng góp của nhà thiết kế Lan Hương và các hội đoàn trong việc xây dựng những chương trình giàu giá trị văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết của cộng đồng người Việt tại châu Âu, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam một cách tinh tế, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

"Đây là hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt xa xứ, góp phần duy trì và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam ở nước ngoài,” ông nhấn mạnh.

Đại diện Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Séc, ông Phạm Gia Hậu - Trưởng Ban tổ chức - cho biết sự kiện là kết quả của tinh thần đồng lòng, gắn kết giữa các hội đoàn người Việt tại Séc và châu Âu.

“Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức Không gian văn hóa Hà Nội như một dịp để bà con xa quê cùng nhau hướng về Thủ đô - trái tim của cả nước. Năm nay, chương trình được mở rộng để khán giả được chiêm ngưỡng nhiều góc không gian văn hóa hơn, giúp thế hệ trẻ người Việt sinh ra ở nước ngoài hiểu thêm về quê hương và cội nguồn văn hóa dân tộc,” ông chia sẻ.

Trong tà áo dài duyên dáng, các chị em tham gia chương trình cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại sự kiện. (Ảnh Việt Thắng/TTXVN)

Trong không gian đậm chất Hà Nội, khán giả còn được thưởng thức những món ăn truyền thống như kẹp dồi, kẹo lạc, bánh rán, chè kho, xôi lạc - những hương vị thân thuộc gợi nhớ quê nhà, làm trọn vẹn hơn trải nghiệm văn hóa Việt giữa lòng châu Âu.

Với người Việt xa quê, Hà Nội không chỉ là một địa danh, mà còn là miền ký ức và nguồn cội yêu thương. “Thu trong nỗi nhớ” vì thế không chỉ là một đêm trình diễn nghệ thuật, mà còn là hành trình trở về bằng tâm hồn, nơi những người con xa xứ gửi gắm tình yêu và niềm tự hào hướng về Thủ đô trong ngày kỷ niệm trọng đại.

Chương trình khép lại trong những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả - những người Việt đang sinh sống tại châu Âu. Hơn cả một buổi trình diễn, “Thu trong nỗi nhớ” đã khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài Việt Nam, biểu tượng văn hóa và tâm hồn Việt./.

